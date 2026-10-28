Удар по Харкову, ракетна атака на Липецьк, вибори в Ізраїлі: головне за ніч 28 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 28 жовтня 2026 року

Ніч на 28 жовтня запам'яталася ударом по житловому будинку в Харкові – серед постраждалих дитина. У Росії лунали вибухи: у Липецьку повідомляли про ракетну атаку і пожежі поблизу аеродрому, у Реутові Московської області оголошували ракетну небезпеку, а під ранок стало відомо про атаку на АТ «НАК Азот» у Новомосковську – місцеві повідомляли про пожежу на підприємстві. Водночас в Ізраїлі тривають вибори – боротьба за владу загострилася після оновлення екзитполів. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 28 жовтня.

Росія вдарила по Харкові: серед постраждалих дитина

Ворог завдав удару по багатоповерхівці в Харкові – є постраждалі, серед них дитина, люди були заблоковані в будівлі.

У Липецьку вибухи і пожежі: повторна атака під ранок

У російському Липецьку пролунала серія вибухів – росіяни заявили про ракетну атаку. У мережі повідомляють про пожежі поблизу аеродрому та металургійного комбінату НЛМК. Згодом надійшли повідомлення про повторну атаку на місто. Крім того, під ранок стало відомо про удар по АТ «НАК Азот» у Новомосковську – місцеві повідомляють про пожежу на підприємстві. Наслідки уточнюються.

Вибори в Ізраїлі: боротьба за владу загострилася

Після оновлення екзитполів боротьба за владу в Ізраїлі загострилася. Нетаньягу розкритикував екзитполи і закликав сформувати правий уряд.

фото: Abir Sultan / EPA / Scanpix / LETA

США попередили країни Затоки про нову війну з Іраном

Вашингтон попередив союзників у Перській затоці про загрозу нового військового конфлікту з Іраном.

Інші важливі новини: