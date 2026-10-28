Нетаньягу розкритикував екзитполи та закликав сформувати правий уряд

Беньямін Нетаньягу заявив про шанс усунути загрозу з боку Ірану за підтримки Трампа

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після парламентських виборів заявив, що країна разом зі Сполученими Штатами має історичну можливість усунути іранську загрозу. Він також розкритикував прогнози екзитполів і закликав сформувати правий уряд, тоді як результати голосування залишили відкритим питання про майбутню коаліцію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Нетаньягу виступив перед прихильниками у штабі партії «Лікуд» в Єрусалимі після оприлюднення прогнозів результатів голосування. Він заявив, що Ізраїль разом із президентом США Дональдом Трампом отримав можливість остаточно усунути загрозу з боку Ірану.

«Ізраїль разом із нашим другом, президентом Трампом, має історичну, унікальну можливість – раз і назавжди усунути іранську загрозу», – сказав Нетаньягу. Він додав, що країна вже змогла подолати своїх ворогів і зможе робити це надалі.

Прем’єр не оголосив про початок нової військової операції проти Ірану. Його слова стосувалися можливості усунути загрозу з боку Тегерана, а конкретних рішень щодо подальших військових дій він не озвучив.

Нетаньягу розкритикував екзитполи

Окрему частину виступу прем’єр присвятив прогнозам ізраїльських телеканалів. Він розкритикував медіа через оцінки результатів голосування та наголосив, що «Лікуд» залишається найбільшою партією країни. Нетаньягу також заявив, що правий табір має достатню підтримку для формування національного уряду.

Однак екзитполи не давали однозначної відповіді, хто зможе сформувати новий кабінет. Прогнози трьох головних ізраїльських телеканалів після кількох оновлень показували близькі результати: блок партій, які підтримують Нетаньягу, міг отримати 50–52 місця, а опозиційний блок на чолі з Гаді Айзенкотом – 50–52. Для більшості у Кнесеті, парламенті Ізраїлю, необхідно щонайменше 61 місце зі 120.

Екзитполи не є остаточними результатами виборів. Після початку підрахунку голосів з’явилися перші офіційні дані, однак вони охоплювали лише частину бюлетенів і не давали підстав визначити остаточний розподіл мандатів. «Главком» повідомляв, що жоден із головних політичних таборів за прогнозами не мав гарантованої більшості.

Нетаньягу закликав сформувати правий уряд

Прем’єр закликав політичні сили створити національний уряд правого спрямування. Він виступив проти співпраці з партіями, очолюваними арабськими політиками, і розкритикував опонентів, які допускають таку можливість.

«Нам потрібно сформувати національний правий уряд», – заявив Нетаньягу. Він також назвав ганебною готовність інших політичних сил співпрацювати з арабськими партіями.

Переговори про коаліцію можуть виявитися складними. Навіть якщо опозиційні партії об’єднаються, для формування уряду їм може знадобитися підтримка арабських політичних сил. Частина опозиційних лідерів раніше відкидала можливість входження таких партій до коаліції.

Голова «Раам» заявив про контакти з обома таборами

На тлі невизначеності голова арабської партії «Раам» Мансур Аббас повідомив, що до нього звертаються представники обох політичних таборів. Він висловив готовність розглядати участь в уряді на чолі з Гаді Айзенкотом, якщо стане зрозуміло, що така коаліція може отримати необхідну підтримку.

За прогнозами екзитполів, «Раам» може здобути сім місць у Кнесеті. Потенційна підтримка партії може мати значення для коаліційних переговорів, оскільки жоден із головних таборів не набирає самостійної більшості. Водночас Аббас визнав, що на момент його заяви необхідної кількості голосів для формування уряду ще не було.

Під час виступу Нетаньягу також згадав кримінальні провадження проти себе, назвавши їх політичними. Ізраїльський прем’єр фігурує у справах про хабарництво, шахрайство та зловживання довірою. Він заперечує провину.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від остаточних результатів голосування та переговорів між партіями. Після офіційного оголошення результатів президент Ізраїлю Ісаак Герцог має провести консультації з політичними силами й доручити формування уряду кандидатові, який матиме найбільші шанси заручитися підтримкою більшості депутатів.

Нагадаємо, перед парламентськими виборами в Ізраїлі опозиційні сили заявляли про намір змінити владу, а Нетаньягу закликав виборців підтримати правий табір.