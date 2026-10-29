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Партія Нетаньягу заявила, що вибори в Ізраїлі «вкрали» арабські партії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Партія Нетаньягу заявила, що вибори в Ізраїлі «вкрали» арабські партії
За останніми прогнозами, блок Беньяміна Нетаньягу може отримати лише 53 місця у Кнесеті
фото: aussiedlerbote.de

Партія вимагає ретельного розслідування

Партія «Лікуд» прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявила, що парламентські вибори «вкрали» арабські партії, і вимагає розслідувати можливі фальсифікації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

«Вибори в Ізраїлі були вкрадені арабськими партіями, які підтримують терор та знищення єврейської держави, шляхом серйозних кримінальних злочинів, таких як підкуп, погрози, насильство, підробки та використання незаконного програмного забезпечення для мобілізації виборців», – йдеться у заяві «Лікуд».

Партія вимагає ретельного розслідування і негайної відповіді від виборчої комісії.

Арабські партії «Раам» і «Об'єднаний список» отримали на виборах рекордну кількість голосів і, за прогнозами, здобудуть 19 місць у Кнесеті – найбільше в історії. Через це ні блок Нетаньягу, ні його опоненти з єврейських партій не матимуть більшості в парламенті. Під час кампанії «Лікуд» наголошував, що співпраця з арабськими партіями нелегітимна.

Нагадаємо, парламентські вибори в Ізраїлі не принесли переконливої перемоги жодному з основних політичних таборів. За останніми прогнозами, блок чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу може отримати лише 53 місця у Кнесеті, тоді як його опоненти – приблизно 48. Такий результат ставить під питання можливість формування нового уряду без складних коаліційних домовленостей.

До слова, медіа повідомляли, що президент Ізраїлю Іцхак Герцог нібито запропонував прем’єр-міністру Беньяміну Нетаньягу угоду, згідно з якою він очолить уряд країни на два роки, після чого піде з політики в обмін на повне помилування в рамках корупційного розслідування.

Теги: вибори Ізраїль Беньямін Нетаньягу

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