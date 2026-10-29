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Лідер опозиції Ізраїлю заявив, що змінить військовий призов у країні після виборів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лідер опозиції Ізраїлю заявив, що змінить військовий призов у країні після виборів
Зараз більішсть громадян Ізраїлю арабського походження можуть уникнути служби, але це планують змінити
фото: Wikipedia

Гаді Айзенкот пообіцяв сформувати покласти край ухиленню від призову

Лідер ізраїльської партії «Яшар» Гаді Айзенкот заявив про намір сформувати новий уряд після парламентських виборів і змінити підхід до військового призову. Політик виступає за загальну службу та обіцяє покласти край ухиленню від неї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика. 

«Попереду ще довгі робочі дні, але ми зосереджені на важливому завданні, яке на нас поклали: принести зміни Ізраїлю та сформувати сіоністський уряд, відданий загальному призову», – написав політик.

За його словами, виборці висловили недовіру уряду прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, зокрема через ухилення від військової служби. Айзенкот також розкритикував політичний блок, який, на його думку, захищає тих, хто уникає призову.

Політик заявив, що відчуває відповідальність перед сотнями тисяч громадян, які підтримали його та вірять у державу Ізраїль і сіонізм. Він також назвав свою партію новою політичною силою, яка за короткий час стала альтернативою чинній владі.

«Ми діятимемо й досягнемо успіху», – наголосив Айзенкот.

За попередніми даними підрахунку голосів, після опрацювання 89,8% бюлетенів блок Нетаньягу міг отримати 53 місця у 120-місному Кнесеті, тоді як блок на чолі з Айзенкотом – 48. Дві переважно арабські партії разом претендували на 19 мандатів.

Нагадаємо, парламентські вибори в Ізраїлі не принесли переконливої перемоги жодному з основних політичних таборів. За останніми прогнозами, блок чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу може отримати лише 53 місця у Кнесеті, тоді як його опоненти – приблизно 48. Такий результат ставить під питання можливість формування нового уряду без складних коаліційних домовленостей.

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Теги: Ізраїль вибори призов до армії мобілізація

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