Золотий карантин. Кремль викинув на захист Путіна від коронавірусу мільярди рублів

Аби захистити Володимира Путіна від Covid-19 з резервного фонду бюджету РФ виділили 6,4 млрд рублів

Управління справами президента РФ відправляло на обсервацію людей, які мали контактувати з Путіним

У Російській Федерації створили повноцінну систему обсервації для медиків, обслуговуючого персоналу, пілотів та інших людей, які контактують з президентом РФ Володимиром Путіним, аби він не захворів на коронавірус.

Як стверджує російська служба ВВС, управління справами президента РФ виділило понад 6,4 млрд рублів з резервного фонду уряду на заходи проти поширення Covid-19.

Послуги обсервації надавалися у 12 санаторіях і готелях Москви, Підмосков'я, Сочі і Ялти. Усі ці заклади належать підрозділам господаря Кремля.

Журналісти пишуть, що найчастіше на карантині доводилося сидіти членам льотного авіазагону «Росія» (пілотам, стюардесам, польотним менеджерам, а також резервному екіпажу), які забезпечують авіаперевезення російського лідера, прем'єр-міністра та інших вищих посадових осіб.

Також на карантині регулярно перебували й інші люди, котрі періодично контактували з Путіним, наприклад, співробітники адміністрації президента, його особисті оператори і фотографи.

Крім цього, керівник справами президента РФ оплачував карантин для ветеранів Другої світової війни, які перебували поруч з Путіним під час параду Перемоги, а також журналістів президентського пулу.

Крім цього, з держбюджету фінансувалося утримання медпрацівників, які обстежили Путіна. Наприклад, Центральна клінічна лікарня отримала від управління справами президента понад мільярд рублів на «організацію медичної допомоги» першим особам держави.

Після виходу матеріалу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав те, що відбувається «загальною практикою», зазначивши, що «всі відомства несуть додаткові витрати у зв'язку з карантинними заходами».

«Тобто це абсолютно нормальна ситуація», – сказав Пєсков під час брифінгу для ЗМІ.

До слова, у Москві близько тисячі людей захворіли на Covid-19 після щеплення російською вакциною.

Нагадаємо, Путін поскаржився на побічні ефекти від щеплення російською вакциною.

Наразі невідомо, який з препаратів був використаний при вакцинації російського президента. В Росії запевняють у наявності трьох вакцин від коронавірусу.

Росія розпочала кампанію вакцинації проти коронавірусу в грудні, тоді як самого Путіна щепили лише наприкінці березня. Російський президент пояснив затримку необхідністю поєднати вакцинацію з іншими щепленнями, які він планував отримати.

За даними російської соціологічної компанії «Левада-центр», станом на 1 березня майже дві третини росіян не бажають отримувати щеплення російським препаратом «Спутник V». Більшість респондентів називають основною причиною побічні ефекти.

На сьогоднішній день в Росії зареєстровано понад 4,5 мільйони заражень коронавірусом.

Путін анонсував свою вакцинацію напередодні в ході наради з питань по вакцинації. Тоді ж він заявив про начебто надійність і ефективність всіх трьох вітчизняних вакцин проти Covid-19 і доручив представити до державних нагород розробників.

Масова вакцинація від коронавірусу в Росії почалася з 18 грудня, однак для категорій громадян з груп ризику щеплення було доступне з 5 грудня. Щеплення роблять в основному двокомпонентною вакциною «Супутник V».

До слова, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини «Супутник V».

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина – єдині дві країни ЄС, які закупили російську вакцину «Супутник V», яка не затверджена регулятором Євросоюзу. В останній закупівля спричинила глибоку політичну кризу, а вакцинація «Супутником» досі не почалася.

Як повідомлялося, Словаччина не буде повертати російському виробнику партію вакцини «Супутник V» попри сумніви в її безпеці та ефективності.

Зазначимо, президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.