Рівень вакцинації в світі проти Covid-19 лякає – Bloomberg

В світі станом на 31 березня зробили 574 млн щеплень проти коронавірусу

Рівень вакцинації в світі проти Covid-19 доси лякає, зауважує агентство Bloomberg 31 березня.

Агентство відзначає, що кожної доби на планеті зараз роблять щеплення близько 14,8 млн осіб. Проте, на думку видання, для досягнення глобального імунітету проти коронавірусу треба вакцинувати людей швидше та більше, а рівень вакцинації на сьогодні доси «лякає».

За даними Bloomberg, станом на 30 березня у 141 країні світу зробили близько 574 млн щеплень проти коронавірусної інфекції. Це достатньо для вакцинації 3,7% світового населення.

Найбільше вакцинують в США (147,6 млн доз), на другому місці – Китай (11 млн), потім за рівнем вакцинації йдуть країни ЄС.

Україна з близько 213 тис. щеплень знаходиться у на 76-му місці.

В Ізраїлі найбільший рівень повністю вакцинованого населення; там обидві дози отримали 52,6% громадян, а загалом введено 10 млн доз.

Bloomberg зазначає, що від коронавірусної хвороби треба вакцинувати глобальну популяцію кількістю приблизно 7,8 мільярдів осіб.

Станом на 30 березня Covid-19 зібрав понад 2,6 млн життів на планеті.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, 30 березня в країні було щеплено проти Covid-19 18668 осіб. З них жодна людина не отримала дві дози.

Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників «ковідних» лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.