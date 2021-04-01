«Євросолідарність» вимагає від уряду перепрофілювати під ковід-лікування «Феофанію» та інші відомчі лікарні

Щонайменше 12 лікарень Києва можуть бути переведено на прийом ковід-хворих

Ситуація з поширенням коронавірусу в столиці набуває загрозливих масштабів

Фракція «Європейська солідарність» у Київраді звертається до українського уряду з вимогою перевести низку відомчих лікарень на прийом пацієнтів з коронавірусом. Відповідну заяву опубліковано на сторінці «ЄС» у соцмережі.

«Особливу стурбованість викликає нестача місць в київських опорних лікарнях. У деяких з них заповнюваність ліжок, до яких підведено медичний кисень, підходить до позначки 100%.

Місто щомісяця виділяє додаткові кошти на обладнання все нових і нових відділень. Але враховуючи темпи розповсюдження хвороби, столичні комунальні медичні заклади майже вичерпали увесь свій ресурс ліжкомісць», – йдеться у повідомленні.

Отже, фракція «Європейської солідарності» у Київраді звертається до уряду та персонально прем’єр-міністра Дениса Шмигаля негайно приділити увагу ситуації, яка склалася в столиці.

«Ми наполягаємо, щоб Кабінет міністрів та Міністерство охорони здоров’я в терміновому порядку прийняли рішення про використання медичної бази відомчих лікарень для прийому та лікування хворих на коронавірус киян», – заявили депутати.

Зокрема, фракція «Євросолідарності» вимагає перепрофілювати та протягом найближчих тижнів обладнати кисневими станціями, концентраторами, забезпечити засобами індивідуального захисту лікарів та необхідними для боротьби з коронавірусом ліками:

Клінічну лікарню «Феофанія» Державного управління справами;

Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті № 1;

Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №2;

Київську клінічну лікарня на залізничному транспорті №3;

Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України;

Центральний госпіталь військово-медичного управління СБУ;

Центральний госпіталь МВС України;

Державну установу «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по м. Києву»;

Державну установу «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»;

Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»;

Лікувально-діагностичний центр Міністерства оборони України;

Державну наукову установу «Центр іноваційних медичних технологій» НАН України.

Таке рішення дасть можливість хоч на певний час розвантажити комунальну медичну систему та допоможе врятувати тисячі життів.

«Фракція «Європейської солідарності» наголошує, що зволікання з рішенням про використання відомчих медичних закладів охорони здоров’я для лікування хворих на коронавірус – це злочин проти киян. Ми закликаємо ухвалити відповідну постанову на найближчому засіданні Кабінету міністрів України», – йдеться у повідомленні.

За останніми даними, у Києві жорсткий карантин можуть продовжити і після 16 квітня.

Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня в Києві запровадили жорсткі обмеження, які діятимуть до 9 квітня.

З 5 по 16 квітня в Києві будуть діяти ще більш суворі карантинні заходи: громадський транспорт буде пускати пасажирів тільки за спецперепустками, закриють школи і дитсадки.

Тим часом, у Києві за добу підтвердили 1150 випадків захворювання на коронавірус, померли 44 людини.