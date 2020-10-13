Кабмін заборонив відвідування всіх спортивних змагань, крім міжнародних



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Українські спортивні команди знову приречені грати без глядачів Світлина - Іван Вербицький

Для міжнародних змагань і турнірів потрібно брати окремий дозвіл

13 жовтня Кабінет міністрів України продовжив коронавірусний карантин до кінця року, при цьому підсиливши умови обмежувальних заходів.

Зокрема знову під заборону потрапили внутрішні спортивні заходи з уболівальниками.

Винятком є міжнародні турніри, але для них потрібно буде отримувати окремий дозвіл на допуск глядачів.

Таким чином, на матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги націй потрібно буде отримати дозвіл у МОЗ.

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Нагадаємо, що раніше на футбольних матчах українських внутрішніх турнірів допускалася присутність вболівальників до 25% від місткості стадіону при дозволі від місцевої влади в залежності від того, в якій карантинній зоні знаходився регіон.