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    Кабмін заборонив відвідування всіх спортивних змагань, крім міжнародних

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    Українські спортивні команди знову приречені грати без глядачів - Кабмін заборонив відвідування всіх спортивних змагань, крім міжнародних
    Українські спортивні команди знову приречені грати без глядачів
    Світлина - Іван Вербицький

    Для міжнародних змагань і турнірів потрібно брати окремий дозвіл

    13 жовтня Кабінет міністрів України продовжив коронавірусний карантин до кінця року, при цьому підсиливши умови обмежувальних заходів.

    Зокрема знову під заборону потрапили внутрішні спортивні заходи з уболівальниками.

    Винятком є міжнародні турніри, але для них потрібно буде отримувати окремий дозвіл на допуск глядачів.

    Таким чином, на матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги націй потрібно буде отримати дозвіл у МОЗ.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      270587
    • Хворіють
      148903
    • Одужали
      116562
    • Померли
      5122

    Нагадаємо, що раніше на футбольних матчах українських внутрішніх турнірів допускалася присутність вболівальників до 25% від місткості стадіону при дозволі від місцевої влади в залежності від того, в якій карантинній зоні знаходився регіон.

     Читайте також: За лічені години до початку половина квитків на матч Україна – Іспанія анульована
    Кабмін НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Ліга чемпіонів Ліга Європи карантин Ліга націй коронавірус
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