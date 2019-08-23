Армія Асада оточує опозиційні сили на північному заході Сирії



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Турецький спостережний пункт також потрапив в оточення

Сирійський центр моніторингу прав людини повідомив про те, що сили Дамаску за підтримки РФ взяли під контроль місто Кафр Зіта, яке повстанці контролювали із 2012 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тим самим турецький спостережний пункт біля міста Морек виявився в оточенні. Також в оперативному оточенні виявилися і угрупування так званої опозиції, які до цього відходили в район міста Морек на фоні чергового наступу проурядових сил в провінціях Ідліб і Хама, яке стартувало в квітні цього року.

РФ і Туреччина домовилися в вересні 2018 року про створення зони деескалації на північному-заході Сирії. Реалізація цієї домовленості передбачала створення низки турецьких спостережних пунктів для моніторингу реалізації домовленостей. Тепер же турецькі військові в районі міста Морек можуть потрапити під обстріл із боку сирійських урядових сил.

Напередодні сирійська опозиція відступила під натиском сил Асада.

Також повідомлялося, що Сирія завдала авіаудару по турецькому конвою, є жертви.

Раніше в МЗС Сирії повідомили, що турецькі війська увійшли в сирійське місто Саракіб і рухаються в напрямку до Хан-Шейхуна.

Дамаск розглядає скерування Туреччиною військової колони в провінцію Ідліб як посягання на свій національний суверенітет і вважає, що Анкара таким чином доставляє військову допомогу терористам з угрупування Джебхат ан-Нусра.

Нагадаємо, у 2016-2017 роках Туреччина проводила на території Сирії військову операцію «Щит Євфрату». У 2018 році Анкара почала в Сирії операцію Оливкова гілка, метою якої було зайняти сірійський Африн, що був на той момент під контролем курдських збройних формувань. Як відомо, з кінця минулого року Туреччина готує нову військову операцію в Сирії.