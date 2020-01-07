«Як на своїх поминках». У мережі відреагували на лицемірство Путіна
Це все виглядає як безглузда постановка
Глава Росії Володимир Путін приїхав на різдвяне богослужіння в Спасо-Преображенський собор в Санкт-Петербурзі.
Про це повідомив журналіст Кремля Дмитро Смирнов, зазначивши, що саме тут Путіна хрестили.
Однак користувачі мережі не оцінили відео з Путіним, який стояв в оточенні дітей. Коментатори заявили, що це все виглядає як безглузда постановка.
«Яка гидота», «Чекіст і Різдво», «Діти – це живий щит?» «Хреститися навчився?» «Весь цей театр противний», «Щось сумний президент», «От же старий розпусник», «Наставив навколо себе дітей», «Оскверняють свято лицемірством. З таким обличчям стоїть, як на своїх поминках», «Клоун», «Чому дід сумний?» – пишуть в мережі.
Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где его крестили pic.twitter.com/1noDylE35D— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020
Девочка и президент: Рождество в Спасо-Преображенском соборе pic.twitter.com/Z1rmER4nNT— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020
Владимир Путин третий год подряд встречает Рождество в Санкт-Петербурге и в третий раз (2012, 2019, 2020 годы) приезжает на праздничную службу в Спасо-Преображенский собор pic.twitter.com/ZhjtcMXQTb— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020