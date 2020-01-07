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    У світі

    «Як на своїх поминках». У мережі відреагували на лицемірство Путіна

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    «Як на своїх поминках». У мережі відреагували на лицемірство Путіна

    Це все виглядає як безглузда постановка

    Глава Росії Володимир Путін приїхав на різдвяне богослужіння в Спасо-Преображенський собор в Санкт-Петербурзі.

    Про це повідомив журналіст Кремля Дмитро Смирнов, зазначивши, що саме тут Путіна хрестили.

    Однак користувачі мережі не оцінили відео з Путіним, який стояв в оточенні дітей. Коментатори заявили, що це все виглядає як безглузда постановка.

    «Яка гидота», «Чекіст і Різдво», «Діти – це живий щит?» «Хреститися навчився?» «Весь цей театр противний», «Щось сумний президент», «От же старий розпусник», «Наставив навколо себе дітей», «Оскверняють свято лицемірством. З таким обличчям стоїть, як на своїх поминках», «Клоун», «Чому дід сумний?» – пишуть в мережі.

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    діти театр Рождество Путин
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