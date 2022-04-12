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    Події в Україні

    У Харкові через обстріли окупантів загинув дворічний хлопчик

    У Харкові через обстріли загинула дитина - У Харкові через обстріли окупантів загинув дворічний хлопчик
    У Харкові через обстріли загинула дитина
    фото з відкритих джерел

    За життя малюка боролися кілька бригад медиків

    Російські військові напередодні обстріляли спальний район міста Харків, внаслідок чого загинула дворічна дитина. Як повідомила харківська волонтерка Наталія Попова у Facebook, хлопчик отримав осколкові поранення.

    За життя малюка боролися кілька бригад медиків, однак 12 квітня вранці він помер.

    «Йому було 2 роки. Осколкові. Харків сумує! Ще один янгол відлетів на небеса. Всі рано чи пізно відповідатимуть перед Богом за скоєне. Щиро сподіваюся, що істоти, які обстрілюють спальні райони, зустрінуться з ним якомога раніше», написала Попова.

    Відомо, що напередодні окупанти кілька разів обстрілювали Харків та область. Внаслідок вогневих атак у місті загинули восьмеро людей, у тому числі дитина 13 років.

    Нагадаємо, напередодні російські загарбники дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які можуть вибухнути у будь-який момент. Через це перекрили Олександрівський проспект між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація
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    У Харкові через обстріли окупантів загинув дворічний хлопчик