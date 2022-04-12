У Харкові через обстріли окупантів загинув дворічний хлопчик

За життя малюка боролися кілька бригад медиків

Російські військові напередодні обстріляли спальний район міста Харків, внаслідок чого загинула дворічна дитина. Як повідомила харківська волонтерка Наталія Попова у Facebook, хлопчик отримав осколкові поранення.

За життя малюка боролися кілька бригад медиків, однак 12 квітня вранці він помер.

«Йому було 2 роки. Осколкові. Харків сумує! Ще один янгол відлетів на небеса. Всі рано чи пізно відповідатимуть перед Богом за скоєне. Щиро сподіваюся, що істоти, які обстрілюють спальні райони, зустрінуться з ним якомога раніше», – написала Попова.

Відомо, що напередодні окупанти кілька разів обстрілювали Харків та область. Внаслідок вогневих атак у місті загинули восьмеро людей, у тому числі дитина 13 років.

Нагадаємо, напередодні російські загарбники дистанційно закинули на територію Харкова міни сповільненої дії, які можуть вибухнути у будь-який момент. Через це перекрили Олександрівський проспект між бульваром Богдана Хмельницького та вулицею Пожарського.