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    ЄС може виділити Україні ще 500 млн євро

    ЄС вже направив Україні три транші допомоги - ЄС може виділити Україні ще 500 млн євро
    ЄС вже направив Україні три транші допомоги
    фото з відкритих джерел

    Жозеп Боррель пропонує країнам ЄС виділити Україні ще 500 мільйонів євро

    Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель запропонував країнам ЄС виділити Україні ще 500 мільйонів євро. Про це йдеться у Twitter Жозепа Борреля.

    Ці гроші хочуть спрямувати на підтримку оборони України. Якщо держави-члени Євросоюзу прислухаються до Борреля, це буде четвертий транш допомоги Україні від ЄС.

    Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки наголосив, що Україна наразі воює не лише за себе, а й за безпеку усієї Європи.

    «Коли ми говоримо, що Україна воює за нас, це не пуста фраза. Словом, дії такі: я пропоную державам-членам четвертий транш у розмірі 500 мільйонів євро Європейського фонду миру, щоб надати подальшу підтримку українській обороні», – написав Боррель.

    Нагадаємо, 10 травня Європейський Союз схвалив виділення траншу на 600 млн євро макрофінансової допомоги для України. Це частина пакету екстреної допомоги ЄС на загальну суму в 1,2 млрд євро, який був ухвалений на початку 2022 року.

    Теги: ЄС росія окупанти війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    ЄС може виділити Україні ще 500 млн євро