ЄС може виділити Україні ще 500 млн євро

Жозеп Боррель пропонує країнам ЄС виділити Україні ще 500 мільйонів євро

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель запропонував країнам ЄС виділити Україні ще 500 мільйонів євро. Про це йдеться у Twitter Жозепа Борреля.

Ці гроші хочуть спрямувати на підтримку оборони України. Якщо держави-члени Євросоюзу прислухаються до Борреля, це буде четвертий транш допомоги Україні від ЄС.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки наголосив, що Україна наразі воює не лише за себе, а й за безпеку усієї Європи.

«Коли ми говоримо, що Україна воює за нас, це не пуста фраза. Словом, дії такі: я пропоную державам-членам четвертий транш у розмірі 500 мільйонів євро Європейського фонду миру, щоб надати подальшу підтримку українській обороні», – написав Боррель.

Нагадаємо, 10 травня Європейський Союз схвалив виділення траншу на 600 млн євро макрофінансової допомоги для України. Це частина пакету екстреної допомоги ЄС на загальну суму в 1,2 млрд євро, який був ухвалений на початку 2022 року.