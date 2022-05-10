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    ЄС схвалив виділення для України траншу на 600 млн євро: куди підуть гроші

    ЄС схвалив виділення для України траншу на 600 млн євро: куди підуть гроші
    фото з відкритих джерел

    Ці кошти є частиною пакету екстреної допомоги

    Європейський Союз схвалив виділення траншу на 600 млн євро макрофінансової допомоги для України. Про це повідомляє Bloomberg.

    Ці кошти є частиною пакету екстреної допомоги. Видання з посиланням на джерела в керівництві ЄС зазначає, що схвалено виділення 600 млн євро, щоб допомогти Україні у зв'язку з невідкладними фінансовими потребами на тлі російського вторгнення.

    Це частина пакету екстреної допомоги ЄС на загальну суму в 1,2 млрд євро, який був прийнятий на початку 2022 року. Очікується, що Європейська комісія завершить процес у середу. За словами чиновників, кошти можуть бути переведені в найближчі дні.

    Як раніше повідомлялося, голова Європейської Ради Шарль Мішель підтримав пропозицію виділити ще 500 млн євро на постачання озброєння для України.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    ЄС схвалив виділення для України траншу на 600 млн євро: куди підуть гроші