ЄС схвалив виділення для України траншу на 600 млн євро: куди підуть гроші

Ці кошти є частиною пакету екстреної допомоги

Європейський Союз схвалив виділення траншу на 600 млн євро макрофінансової допомоги для України. Про це повідомляє Bloomberg.

Ці кошти є частиною пакету екстреної допомоги. Видання з посиланням на джерела в керівництві ЄС зазначає, що схвалено виділення 600 млн євро, щоб допомогти Україні у зв'язку з невідкладними фінансовими потребами на тлі російського вторгнення.

Це частина пакету екстреної допомоги ЄС на загальну суму в 1,2 млрд євро, який був прийнятий на початку 2022 року. Очікується, що Європейська комісія завершить процес у середу. За словами чиновників, кошти можуть бути переведені в найближчі дні.

Як раніше повідомлялося, голова Європейської Ради Шарль Мішель підтримав пропозицію виділити ще 500 млн євро на постачання озброєння для України.

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