Австралія буде випускати вакцину AstraZeneca

Вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca робитимуть на двох підприємствах у передмісті Мельбурна

Виробляти препарат буде компанія CSL Limited, яка готувалася до отримання цього дозволу протягом шести місяців

Австралійський регулятор 21 березня схвалив виробництво вакцин проти коронавірусу компанії AstraZeneca. Тепер препарат будуть виготовляти в країні.

Про це йдеться на сайті Управління терапевтичних товарів (TGA) Австралії.

Зазначається, що виробляти препарат буде компанія CSL Limited, яка готувалася до отримання цього дозволу протягом шести місяців. Робитимуть це на двох підприємствах у передмісті Мельбурна.

Перші партії планують випустити протягом декількох днів після узгодження усіх формальностей. Вироблена вакцина буде застосовуватися на території країни. Нині вже закупили розчин на 50 млн доз – цього має вистачити на все населення у 25 млн людей.

Крім цього, Австралія за контрактами ще має 51 млн доз Novavax, 20 млн доз Pfizer/BioNTech і 25 млн доз у межах міжнародної ініціативи Covax.

Зазначимо, Євросоюз може закрити кордони для AstraZeneca.

Раніше вчені розповіли про новий побічний ефект від AstraZeneca.

Згодом Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

Після цього низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

За словами премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, у країні вже зареєстровано три вакцини – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.