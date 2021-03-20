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    Глава МЗС Угорщини щепився російською вакциною

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    &laquo;Прошу всіх реєструватися на щеплення. Поставка вакцин зі Сходу триває&raquo; &ndash; Сійярто - Глава МЗС Угорщини щепився російською вакциною
    «Прошу всіх реєструватися на щеплення. Поставка вакцин зі Сходу триває» – Сійярто

    Сійярто вже переніс коронавірус у листопаді

    Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто отримав першу дозу російської вакцини «Спутник V».

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Тільки вакцинацією ми можемо перемогти пандемію! Прошу всіх реєструватися на щеплення. Постачання вакцин зі Сходу триває, і сьогодні вранці я та мій колега російський міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров завершили березневе постачання «Спутник V» (я також отримав цю вакцину сьогодні): 680 000 доз надійде протягом наступних двох тижнів» – написав Сійярто.

    Петр Сійярто вже переніс коронавірус у листопаді, вірус у нього виявили під час поїздки до Південно-Східної Азії.

    Раніше прем’єр Віктор Орбан заявляв, що члени уряду чекають своєї черги вакцинуватися, головний медичний директор Сесілія Мюллер вважає важливим зробити щеплення їм якнайшвидше.

    Нагадаємо, Угорщина та Словаччина – єдині дві країни ЄС, які закупили російську вакцину «Спутник V», яка не затверджена регулятором Євросоюзу. В останній закупівля спричинила глибоку політичну кризу, а вакцинація «Спутником» досі не почалася.

    Як повідомлялося, Словаччина не буде повертати російському виробнику партію вакцини «Супутник V» попри сумніви в її безпеці та ефективності.

    До слова, президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.

    Теги: МЗС міністр Угорщина щеплення вакцинація коронавірус
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