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    Президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською

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    Ніколас Мадуро прийняв першу дозу вакцини &laquo;Супутник V&raquo; - Президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською

    Ніколас Мадуро прийняв першу дозу вакцини «Супутник V»

    Скріншот з відео

    Мадуро після щеплення сказав російською «Спасибо!»

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро і його дружина Сілія Флорес вакцинувалися російським препаратом від коронавірусу «Супутник V».

    Про це стало відомо в ході трансляції, яка велася в Twitter президента 6 лютого.

    «Як я і обіцяв народу, я виконую обіцянку... Моя перша доза, я вакцинувався», – сказав Мадуро і додав російською: «Спасибо!».

    У Twitter президент Венесуели повідомив, що «Супутником V» вже щеплена більша частина медичного персоналу в країні.

    До слова, Словаччина не буде повертати російському виробнику партію вакцини «Супутник V» попри сумніви в її безпеці та ефективності.

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      Теги: Венесуела щеплення вакцинація
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