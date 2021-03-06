Президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською

Мадуро після щеплення сказав російською «Спасибо!»

Президент Венесуели Ніколас Мадуро і його дружина Сілія Флорес вакцинувалися російським препаратом від коронавірусу «Супутник V».

Про це стало відомо в ході трансляції, яка велася в Twitter президента 6 лютого.

«Як я і обіцяв народу, я виконую обіцянку... Моя перша доза, я вакцинувався», – сказав Мадуро і додав російською: «Спасибо!».

У Twitter президент Венесуели повідомив, що «Супутником V» вже щеплена більша частина медичного персоналу в країні.

До слова, Словаччина не буде повертати російському виробнику партію вакцини «Супутник V» попри сумніви в її безпеці та ефективності.