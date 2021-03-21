Євросоюз не поділиться вакциною з біднішими державами – глава Єврокомісії

Механізм передачі вакцин напряму почнеться лише з покращенням ситуації всередині ЄС

В Європейській комісії не вважають за можливе жертвувати напряму вакцини проти Covid-19 біднішим країнам. Про це глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала в інтервʼю n-tv.

«Зараз є надзвичайний тиск у країнах-членах, щоб вони самі отримали вакцини», – сказала вона.

Разом з тим глава комісії підкреслила фінансову підтримку з боку ЄС міжнародній ініціативі Covax, яка надає доступ до вакцин для бідніших країн.

«ЄС інвестував в цю ініціативу 2,2 мільярда євро. Covax вже доставив 30 мільйонів доз вакцин в 52 країни», – сказала глава Єврокомісії.

За її словами, механізм ЄС з пожертвування вакцин напряму іншим країнам запуститься тільки тоді, коли ситуація з вакцинами покращиться в самому ЄС.

Фон дер Лєян активно агітувала за надання вакцин людям у всьому світі ще навесні 2020 року. Зараз більшість доз вакцин проти Covid-19 продовжують вводити в індустріально розвинених країнах.

Раніше фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія може заборонити компанії AstraZeneca експорт вакцин, доки вона не виконає свої зобов’язання перед Європою.

Як відомо, Україна в рамках ініціативи Covax підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від Covid-19, які повинні надійти орієнтовно навесні 2021 року. 4 млн українців матимуть змогу провакцинуватися безоплатно в рамках глобальної ініціативи Covax.