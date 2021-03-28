Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз

ЄС має право чинити тиск на треті країни за допомогою своєї візової політики на основі Візового кодексу, який діє з лютого 2020 року

Європейський Союз погрожує 13 країнам Африки і Близького Сходу посиленням обмежень щодо видачі шенгенських віз.

Про це повідомило німецьке видання Welt am Sonntag.

За даними Welt am Sonntag, Єврокомісія підготувала відповідний список країн. У ЄС зазначають, ці країни недостатньою мірою виконують передбачені міжнародним правом зобов’язання щодо репатріації своїх громадян. Йдеться переважно про шукачів притулку, які отримали відмову в ЄС.

Між тим речниця Єврокомісії уточнила агенції dpa, що вона поки не може підтвердити наявність конкретних країн у цьому переліку.

У лютому єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон представила звіт про співпрацю ЄС з 39 країнами щодо повернення та реадмісії шукачів захисту. У документі наголошувалася потреба покращити співпрацю з більш ніж третиною вказаних країн.

При цьому Йоханссон не вказала, про які саме країни йдеться, бо ця інформація є конфіденційною. У березні Йоханссон анонсувала переговори з деякими країнами із цього списку.

Як пояснює агенція dpa, ЄС має право чинити тиск на треті країни за допомогою своєї візової політики на основі Візового кодексу, який діє з лютого 2020 року.

Згідно з повідомленням Welt am Sonntag, Єврокомісія хоче розпочати діалог щодо реадмісії з Іраком, Іраном, Лівією, Сенегалом, Сомалі, Малі, Гамбією, Камеруном, Республікою Конго, Єгиптом, Еритреєю, Ефіопією та Гвінеєю-Бісау.

Джерело: Deutsche Welle