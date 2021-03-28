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    Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз

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    Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз - Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз
    Євросоюз погрожує 13 країнам посиленням обмежень щодо видачі віз

    ЄС має право чинити тиск на треті країни за допомогою своєї візової політики на основі Візового кодексу, який діє з лютого 2020 року

    Європейський Союз погрожує 13 країнам Африки і Близького Сходу посиленням обмежень щодо видачі шенгенських віз.

    Про це повідомило німецьке видання Welt am Sonntag.

    За даними Welt am Sonntag, Єврокомісія підготувала відповідний список країн. У ЄС зазначають, ці країни недостатньою мірою виконують передбачені міжнародним правом зобов’язання щодо репатріації своїх громадян. Йдеться переважно про шукачів притулку, які отримали відмову в ЄС.

    Між тим речниця Єврокомісії уточнила агенції dpa, що вона поки не може підтвердити наявність конкретних країн у цьому переліку.

    У лютому єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоханссон представила звіт про співпрацю ЄС з 39 країнами щодо повернення та реадмісії шукачів захисту. У документі наголошувалася потреба покращити співпрацю з більш ніж третиною вказаних країн.

    При цьому Йоханссон не вказала, про які саме країни йдеться, бо ця інформація є конфіденційною. У березні Йоханссон анонсувала переговори з деякими країнами із цього списку.

    Як пояснює агенція dpa, ЄС має право чинити тиск на треті країни за допомогою своєї візової політики на основі Візового кодексу, який діє з лютого 2020 року.

    Згідно з повідомленням Welt am Sonntag, Єврокомісія хоче розпочати діалог щодо реадмісії з Іраком, Іраном, Лівією, Сенегалом, Сомалі, Малі, Гамбією, Камеруном, Республікою Конго, Єгиптом, Еритреєю, Ефіопією та Гвінеєю-Бісау.

    Джерело: Deutsche Welle

    Теги: ЄС Єврокомісія візи Сомалі
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