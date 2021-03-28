Євросоюз перевів годинники. Вісім країн перейшли на літній час

У ЄС розрахують, що останні переведення годинників відбудуться у 2022 році

Всі 27 держав-членів ЄС в ніч на 28 березня перевели годинники на так званий «літній час», попри наявність згоди про те, що від переведення треба відмовлятися.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Принципове рішення про те, що Євросоюз відмовиться від переведення стрілок на «літній» та «зимовий» час, було ухвалене ще у 2018 році. Тоді звучало очікування, що 2019 рік стане останнім коли держави ЄС будуть змінювати часовий пояс двічі на рік. Для цього усі столиці мали обрати, на якому часі вони залишаються – кожна держава мала обрати між «постійним літнім» та «постійним зимовим» часом.

Втім, дебати про це, а також ухвалення відповідних рішень затягнулися. Зараз у ЄС розрахують, що останні переведення часу відбудуться у 2022 році.

Наразі час восьми держав ЄС синхронізований з українським. У ніч на неділю вони перевели годинники на часовий пояс «Грінвіч+3», тобто той самий, який політики у Києві іноді називають «московським часом». Це Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія, Греція та Кіпр.

Очікуються, що після скасування переведення більшість з них лишиться на літньому часовому поясі на постійних засадах.

В Україні було вже кілька спроб скасувати переведення часу, але вони були безуспішні. Зокрема, 3 березня Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт, але під час обговорення 19 березня – його відправили на повторне друге читання.

Після першого голосування передбачалося, що час буде переведено в березні, а потім – у жовтні 2021-го годинники переведуть в останній раз, оскільки зимовий час є для нашого часового поясу природним.

На думку ініціатора законопроєкту Руслана Стефанчука, «встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу в свою чергу дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій«.

Нагадаємо, у неділю Україна також перейшла на літній час.