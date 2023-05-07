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Кадиров виступив перед силовиками у брендовій куртці за $3 тис.

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кадиров виступив перед силовиками у брендовій куртці за $3 тис.
Кадиров під час виступу перед силовиками був одягнений шерстяний овершорт від Louis Vuitton
фото: скріншот із відео

Очільник Чечні вийшов у світ в одязі від Louis Vuitton

Очільник Чечні Рамзан Кадиров показав свою куртку у стилі мілітарі за 252 тисячі російських рублів, це приблизно 3200 доларів. Про це інформує Телеграм-канал «Двач».

У повідомленні вказується, що Кадиров під час виступу перед силовиками був одягнений шерстяний овершорт від Louis Vuitton, принтований камуфляжем.

Кадиров виступив перед силовиками у брендовій куртці за $3 тис. фото 1

Ціна овершорта, як у Кадирова, на сайті бренду стартує від 252 тисяч рублів (приблизно 120 тисяч гривень).

Раніше президент Чеченської республіки у складі РФ Рамзан Кадиров пояснив, з якою метою він постійно використовує під час спілкування слово «дон».

Раніше повідомлялося, що Кадиров носить на пальці дивний датчик (відео).

До слова, лідер Чечні «засвітив» у Кремлі дивну шпаргалку на тлі чуток про свою хворобу: Кадиров читав промову з листочка з величезними літерами.

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Теги: Рамзан Кадиров

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