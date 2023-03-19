Кадиров зізнався, чому постійно каже «дон»

Реального значення слово «дон» не має

Президент Чеченської республіки у складі РФ Рамзан Кадиров пояснив, з якою метою він постійно використовує під час спілкування слово «дон».

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Відео з поясненням опублікував представник кремлівського пулу Дмитро Смирнов у своєму Telegram-каналі.

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У коментарі російським пропагандистам ставленик Москви у Чечні зізнався, що реального значення у цього слова з трьох букв немає.

«Ви знаєте, що таке «коротше», ось те ж саме «дон» – для зв'язки слів», – пояснив Кадиров.

Він також сказав, що «дон» є скороченням від словосполучення «дуй хьунан», яке в чеченській мові не має сенсу і є аналогом для «ну» чи «коротше». Цим Кадиров, начебто, підкреслює, що він чеченець.

Раніше повідомлялося, що Кадиров носить на пальці дивний датчик (відео).

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До слова, лідер Чечні «засвітив» у Кремлі дивну шпаргалку на тлі чуток про свою хворобу: Кадиров читав промову з листочка з величезними літерами.