Розпухший Кадиров, Путін вцепився у стіл: кадри зустрічі двох злочинців (відео)

Кремлівський диктатор Володимир Путін та Рамзан Кадиров на зустрічі розмовляли про «успіхи СВО»

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 13 березня, провів робочу зустріч із головою Чечні Рамзаном Кадировим. Про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

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Пєсков зазначив, що на порядку денному було, зокрема, питання успіхів «спеціальної військової операції» в Україні.

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«Сьогодні ціла низка зустрічей службового характеру запланована у президента, у нього також з доповіддю був Рамзан Кадиров. Обговорили справи Чеченської Республіки, питання соціально-економічного розвитку, результати минулого року з урахуванням «СВО», упродовж діалогу з главами регіонів», – сказав прессекретар Путіна.

На зустрічі обидва політики виглядали не дуже свіжо. Путін нервово тримався за стіл, а розпухший Кадиров читав з листочка.

Володимир Путін нервово слухає доповідь Кадирова

Рамзан Кадиров на зустрічі з Володимиром Путіним

Пєсков розповів, що сьогодні Путін також розмовляв по телефону з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном про «актуальні події сьогодення».

Нагадаємо, що Кадиров носить на пальці дивний датчик. Ймовірно Кадиров носить пульсоксиметр, що може свідчити про проблеми зі здоров'ям.

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До слова, чеські правоохоронці розслідують крадіжку підсанкційного коня Кадирова. Вартість скакуна становить близько $19 тис.