Розпухший Кадиров, Путін вцепився у стіл: кадри зустрічі двох злочинців (відео)
Кремлівський диктатор Володимир Путін та Рамзан Кадиров на зустрічі розмовляли про «успіхи СВО»
Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 13 березня, провів робочу зустріч із головою Чечні Рамзаном Кадировим. Про це заявив представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.
Пєсков зазначив, що на порядку денному було, зокрема, питання успіхів «спеціальної військової операції» в Україні.
«Сьогодні ціла низка зустрічей службового характеру запланована у президента, у нього також з доповіддю був Рамзан Кадиров. Обговорили справи Чеченської Республіки, питання соціально-економічного розвитку, результати минулого року з урахуванням «СВО», упродовж діалогу з главами регіонів», – сказав прессекретар Путіна.
На зустрічі обидва політики виглядали не дуже свіжо. Путін нервово тримався за стіл, а розпухший Кадиров читав з листочка.
Пєсков розповів, що сьогодні Путін також розмовляв по телефону з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном про «актуальні події сьогодення».
Нагадаємо, що Кадиров носить на пальці дивний датчик. Ймовірно Кадиров носить пульсоксиметр, що може свідчити про проблеми зі здоров'ям.
До слова, чеські правоохоронці розслідують крадіжку підсанкційного коня Кадирова. Вартість скакуна становить близько $19 тис.
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