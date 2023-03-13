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Кадиров зовсім осліп? Промовиста деталь на зустрічі із Путіним (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кадиров зовсім осліп? Промовиста деталь на зустрічі із Путіним (фото)
Кадиров «засвітив» в Кремлі дивну шпаргалку на тлі чуток про свою хворобу
фото з відкритих джерел

Глава Чечні Рамзан Кадиров читав промову з листочка з величезними літерами

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 13 березня, провів робочу зустріч із головою Чечні Рамзаном Кадировим. Путін, як завжди, нервово вчепився у стіл, а Рамзан Кадиров здивував величезним шрифтом літер на листочку, з якого читав свою доповідь.

Кадиров «засвітив» в Кремлі дивну шпаргалку
Кадиров «засвітив» в Кремлі дивну шпаргалку

Шрифт на папері лідера Чечні вказує на те, що йому важко сприймати та транслювати текст.

На початку зустрічі Кадиров вийняв з чорної папки кілька листків паперу і тремтливими руками почав говорити з Путіним про «успіхи» республіки. Як виявилося згодом, це були шпаргалки опального чеченця. 

Помічники велетенським шрифтом написали йому текст для зустрічі з Путіним. Якщо придивитися уважно, шпаргалка починається словами «Шановний Володимире Володимировичу». Ймовірно, персонал Кадирова не впевнений, що він зможе грамотно привітатися. 

Кадиров зовсім осліп? Промовиста деталь на зустрічі із Путіним (фото) фото 1

Крім того, на пальці очільника Чечні помітили пристрій, схожий на пульсоксиметр для контролю рівня кисню у крові.

За даними ЗМІ, скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям. Його зовнішній вигляд впродовж останніх місяців це підтверджує. Останнім часом він з'являється на публіці з опухлим обличчям та тілом загалом, йому навіть важко розплющити очі.

Нагадаємо, що на зустрічі Путін та Кадиров також обговорювали «успіхи в СВО» І Путін, і Кадиров здивували соцмережі своїм поганим зовнішнім виглядом.

До слова, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що у Кадирова захворювання нирок, тому він дуже залежить від сильнодіючих препаратів.

Теги: путін Рамзан Кадиров

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