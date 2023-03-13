Кадиров зовсім осліп? Промовиста деталь на зустрічі із Путіним (фото)

Кадиров «засвітив» в Кремлі дивну шпаргалку на тлі чуток про свою хворобу

Глава Чечні Рамзан Кадиров читав промову з листочка з величезними літерами

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 13 березня, провів робочу зустріч із головою Чечні Рамзаном Кадировим. Путін, як завжди, нервово вчепився у стіл, а Рамзан Кадиров здивував величезним шрифтом літер на листочку, з якого читав свою доповідь.

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Кадиров «засвітив» в Кремлі дивну шпаргалку

Шрифт на папері лідера Чечні вказує на те, що йому важко сприймати та транслювати текст.

На початку зустрічі Кадиров вийняв з чорної папки кілька листків паперу і тремтливими руками почав говорити з Путіним про «успіхи» республіки. Як виявилося згодом, це були шпаргалки опального чеченця.

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Помічники велетенським шрифтом написали йому текст для зустрічі з Путіним. Якщо придивитися уважно, шпаргалка починається словами «Шановний Володимире Володимировичу». Ймовірно, персонал Кадирова не впевнений, що він зможе грамотно привітатися.

Крім того, на пальці очільника Чечні помітили пристрій, схожий на пульсоксиметр для контролю рівня кисню у крові.

За даними ЗМІ, скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям. Його зовнішній вигляд впродовж останніх місяців це підтверджує. Останнім часом він з'являється на публіці з опухлим обличчям та тілом загалом, йому навіть важко розплющити очі.

Нагадаємо, що на зустрічі Путін та Кадиров також обговорювали «успіхи в СВО» І Путін, і Кадиров здивували соцмережі своїм поганим зовнішнім виглядом.

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До слова, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що у Кадирова захворювання нирок, тому він дуже залежить від сильнодіючих препаратів.