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Кадиров носить на пальці дивний датчик (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кадиров носить на пальці дивний датчик (відео)
скрін із відео

Ймовірно Кадиров носить пульсоксиметр, що може свідчити про проблеми зі здоров'ям

У мережі з’явилося відео зустрічі донецького гауляйтера Дениса Пушиліна та глави Чечні Рамзана Кадирова, на якому у останнього на пальці помічено дивний медичний пристрій. 

Ймовірно це може бути переносний монітор для безперервного контролю пульсу та рівня кисню у крові. Пульсоксиметр підключається до смартфона і у разі зниження заданих параметрів видає звуковий сигнал. Контроль ведеться безперервно і особливо уважно під час сну.

Це може свідчити про те, що Кадиров справді серйозно хворий.

Нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що у Кадирова захворювання нирок, тому він дуже залежить від сильнодіючих препаратів.

Журналісти звертають увагу, що останні кілька місяців Кадиров досить помітно додав у вазі і виглядає похмурим. А коли «головний тіктокер Чечні» записує свої «грізні» відео, то помітно, що йому досить важко розплющити очі.

Також повідомлялось, що Кадиров іноді виглядає енергійним та рухливим, проте це відбувається через активне вживання стимуляторів, від яких чеченський глава зараз взагалі потрапив у залежність.

Нагадаємо, раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти

Теги: Рамзан Кадиров росія хвороби Чечня

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