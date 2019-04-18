Кампанію Зеленського фінансують з Росії – Newsweek



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Відоме західне видання вирішило надрукувати інформацію, яку дістав «Миротворець», про начебто фінансування передвиборчої кампанії одного з кандидатів в президенти

Американський журнал Newsweek опублікував статтю про «хакнуте» листування офіцера ФСБ з інформацією про підтримку російськими спецслужбами кампанії Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у вівторок, 16 квітня, стало відомо, що СБУ веде розслідування факту можливого фінансування кампанії Зеленського членами російської служби безпеки. Уперше ця інформація з'явилися після того, як українська група хакерів, яку пов'язують з центром «Миротворець», опублікувала «зламане» листування. З нього випливало, що російський службовець безпеки, який має зв'язки з керівництвом «ДНР», намагався обміняти криптовалюту на готівку для передачі кампанії кандидата в президенти Зеленського. В одному з листів член російської служб безпеки зазначає, що вони «затвердили бюджет на дії коміка».

Newsweek нагадує, що лондонське видання розслідувань «Insider» опублікувало у середу копії витоків і підтвердило їх автентичність. Англомовне видання Euromaidan Press також переглянуло документи, визначивши, що «хакінг, ймовірно, є автентичним, але неможливо повністю перевірити найбільш компрометуючі повідомлення». Інші незалежні дослідники прийшли до подібних висновків.

Утім, як попереджає американське видання, деякі експерти вказують, що не можна довіряти інформації, яку публікують хакери з центру «Миротворці». «Їх репутація не є хорошою. Це один із нерозбірливих, політично мотивованих витоків інформації, які ставлять людей, зокрема журналістів, під загрозу», - сказала Newsweek Ніна Янкович, глобальний співробітник Інституту Кенана Центру Вілсона.

Проте, схоже, це не вплине на ставлення виборців до Володимира Зеленського. За даними останніх соцопитувань у другому турі Зеленського готові підтримати 72,2% українців.