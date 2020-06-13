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    У світі

    Канада пом’якшила правила перетину кордону

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    У березні Канада закрила свої кордони для більшості іноземців, у тому числі родичів громадян і постійних мешканців - Канада пом’якшила правила перетину кордону
    У березні Канада закрила свої кордони для більшості іноземців, у тому числі родичів громадян і постійних мешканців

    В уряді звернули особливу увагу на вимогу до усіх приїжджих ізолюватися на 14 днів

    Уряд Канади дозволив близьким родичам своїх громадян та постійних мешканців приїздити до країни, попри пов’язані з Covid-19 обмеження на перетин кордону.

    Про це на пресконференції в Оттаві заявив міністр імміграції Канади Марко Мендічіно.

    «Я радий оголосити про запровадження винятку з чинних обмежень на пересування, що дозволить близьким родичам громадян Канади та постійних мешканців в’їжджати до країни», – зазначив Мендічіно.

    За його словами, для охочих потрапити до Канади встановлено низку вимог: «По-перше, близькими родичами вважатимуться чоловіки й дружини, в тому числі цивільні, неповнолітні діти, а також батьки й законні опікуни. По-друге, близькі родичі повинні мати намір перебувати в Канаді щонайменше 15 днів. По-третє, усі інші процедури охорони громадського здоров’я, в тому числі опитування на кордоні, будуть виконуватися».

    Міністр звернув особливу увагу на вимогу до усіх приїжджих ізолюватися на 14 днів.

    «Скажу прямо: виняток для близьких родичів не означає, що кордон відкривається для подорожей вихідного дня або для тих, хто лише хоче відвідати приватне чи соціальне зібрання. Люди, які приїздять з-за кордону, все одно повинні мати чинну візу або електронний дозвіл на в’їзд. Метою цього кроку не є надання можливості приїздити та залишати Канаду коли завгодно – натомість ми прагнемо допомогти канадським родинам об’єднатися у ці безпрецедентні часи», – підсумував Мендічіно.

    У березні Канада закрила свої кордони для більшості іноземців, у тому числі родичів громадян і постійних мешканців. Хоча «важливі подорожі» не припинялися, охочих потрапити до Канади з метою туризму чи інших розваг до країни не впускають.

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    Джерело: Укрінформ

    США Канада карантин кордон
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