Трамп переніс свій перший після перерви передвиборчий мітинг



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Проведення передвиборчих мітингів було зупинено через пандемію Covid-19

Проведення передвиборчих мітингів було зупинено через пандемію Covid-19

Проведення першого після тривалої перерви передвиборчого мітингу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вирішили перенести. Про це в Twitter написав Дональд Трамп, який раніше розповів, чим займатиметься, якщо не виграє вибори.

«Раніше ми запланували наш мітинг в Талсі, штат Оклахома, на 19 червня, це велика справа. Але, на жаль, він тоді збігся б з Днем свободи (Juneteenth, свято, що відзначається в США 19 червня). Багато моїх друзів і прихильників серед афроамериканців звернулися до мене з пропозицією розглянути перенесення дати з поваги до цього свята. Тому я вирішив перенести наш мітинг на суботу, 20 червня, щоб задовольнити їхні запити», – написав американський президент.

Дональд Трамп також повідомив, що понад 200 тис. людей захотіли придбати квитки на цей захід.

Як відомо, проведення передвиборчих мітингів було зупинено через пандемію Covid-19.

Нагадаємо, напередодні кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що якщо Дональд Трамп програє вибори та не захоче визнавати результати, то з Білого дому його виведуть військові.

Як відомо, Байден набрав необхідну кількість голосів для висунення кандидатом в президенти США.

Нагадаємо, на тлі протестів у США рейтинги Байдена підвищилися в порівнянні з Трампом.

Також Трамп заявив, що його рейтинг був би вищим без «російського розслідування».