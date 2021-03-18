Канада розкритикувала звіт Ірану щодо катастрофи українського літака

Для Канади звіт Ірану щодо збиття Боїнга МАУ здається неповним і не містить надійних фактів або доказів

«Звіт не відповідає на дуже важливі питання про те, що дійсно сталося», заявив глава МЗС Канади

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно розкритикував фінальний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року.

«Звіт не відповідає на дуже важливі питання про те, що дійсно сталося. Він здається неповним і не містить надійних фактів або доказів... Ми глибоко стурбовані через нестачу переконливої інформації і доказів, незважаючи на публікацію цього звіту», - написав Гарно у Twitter.

Міністр пообіцяв власний звіт найближчим часом і висловив здивування, що документ від комісії в Ірані «не відповідає на важливі питання».

«Після попереднього вивчення звіту очевидно, що у нас до сих пір немає чітких відповідей на питання про те, чому Іран не вжив необхідних заходів для запобігання трагедії, зокрема не закрив своє авіапростір», – додав міністр.

До слова, Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 попри звіт продовжуватиме вимагати від Ірану підзвітності та прозорості за трагедію та справедливості для жертв.

Нагадаємо, іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

Як відомо, наприкінці лютого Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.

Іранське слідство звинувачує 10 осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них – вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.