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    Французький депутат і мільярдер розбився в авіакатастрофі

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    69-річний Олів'є Дассо, окрім політичної діяльності, займався бізнесменом - Французький депутат і мільярдер розбився в авіакатастрофі

    69-річний Олів'є Дассо, окрім політичної діяльності, займався бізнесменом

    Співчуття у зв'язку із трагедією висловив президент Франції Еммануель Макрон

    У Франції в результаті катастрофи вертольота загинув депутат національного парламенту, мільярдер Олів'є Дассо.

    Як повідомляє Le Parisien, трагедія сталася у неділю, 7 березня.

    Вертоліт, який здійснював приватний політ, впав у департаменті Кальвадос, що на північному заході Франції Пілот також загинув. Про причини катастрофи поки не повідомляється.

    69-річний Олів'є Дассо, окрім політичної діяльності, займався бізнесменом. Його статки оцінюються у мільярд євро. Він є сином засновника французького аерокосмічного гіганта Dassault Aviation Сержа Дассо.

    Співчуття у зв'язку із трагедією висловив президент Франції Еммануель Макрон.

    Нагадаємо, цього тижня у Туреччині розбився військовий гелікоптер: майже усі на борту загинули.

    Також у Китаї літак впав на житлові будинки.

    Теги: депутат авіакатастрофа Франція олігархи вертоліт гелікоптер Еммануель Макрон президент
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