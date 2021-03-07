Французький депутат і мільярдер розбився в авіакатастрофі

Співчуття у зв'язку із трагедією висловив президент Франції Еммануель Макрон

У Франції в результаті катастрофи вертольота загинув депутат національного парламенту, мільярдер Олів'є Дассо.

Як повідомляє Le Parisien, трагедія сталася у неділю, 7 березня.

Вертоліт, який здійснював приватний політ, впав у департаменті Кальвадос, що на північному заході Франції Пілот також загинув. Про причини катастрофи поки не повідомляється.

69-річний Олів'є Дассо, окрім політичної діяльності, займався бізнесменом. Його статки оцінюються у мільярд євро. Він є сином засновника французького аерокосмічного гіганта Dassault Aviation Сержа Дассо.

Співчуття у зв'язку із трагедією висловив президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо, цього тижня у Туреччині розбився військовий гелікоптер: майже усі на борту загинули.

Також у Китаї літак впав на житлові будинки.