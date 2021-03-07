Французький депутат і мільярдер розбився в авіакатастрофі
69-річний Олів'є Дассо, окрім політичної діяльності, займався бізнесменом
Співчуття у зв'язку із трагедією висловив президент Франції Еммануель Макрон
У Франції в результаті катастрофи вертольота загинув депутат національного парламенту, мільярдер Олів'є Дассо.
Як повідомляє Le Parisien, трагедія сталася у неділю, 7 березня.
Вертоліт, який здійснював приватний політ, впав у департаменті Кальвадос, що на північному заході Франції Пілот також загинув. Про причини катастрофи поки не повідомляється.
69-річний Олів'є Дассо, окрім політичної діяльності, займався бізнесменом. Його статки оцінюються у мільярд євро. Він є сином засновника французького аерокосмічного гіганта Dassault Aviation Сержа Дассо.
Співчуття у зв'язку із трагедією висловив президент Франції Еммануель Макрон.
Нагадаємо, цього тижня у Туреччині розбився військовий гелікоптер: майже усі на борту загинули.