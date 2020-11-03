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    У світі

    «Ми не здамося»: Макрон відреагував на теракт у Відні

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    Еммануель Макрон і мер Ніцци Крістіан Естрозі на місці нападу з ножем у південному французькому місті, 29 жовтня 2020 року - «Ми не здамося»: Макрон відреагував на теракт у Відні
    Еммануель Макрон і мер Ніцци Крістіан Естрозі на місці нападу з ножем у південному французькому місті, 29 жовтня 2020 року
    Фото: Reuters

    Макрон підтримав Австрію після теракту у Відні

    Президент Франції Еммануель Макрон назвав «нападом на дружню країну» стрілянину у столиці Австрії Відні, жертвами якої, за попередніми даними австрійських засобів інформації, стали семеро людей.

    Про це Макрон написав у Twitter.

    «Ми, французи, поділяємо шок і горе австрійського народу, враженого сьогодні ввечері нападом в серці їхньої столиці Відня. Після Франції стався напад на дружню країну. Це наша Європа. Наші вороги мають знати, з ким мають справу. Ми не здамося», – написав Макрон.

    Поліцейські автомобілі заполонили міські дороги. Глава МВС Австрії звернувся до населення міста з проханням сховатися в будинках. Над містом літають кілька поліцейських вертольотів.

    Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

    Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений.

    ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.

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