«Ми не здамося»: Макрон відреагував на теракт у Відні

Еммануель Макрон і мер Ніцци Крістіан Естрозі на місці нападу з ножем у південному французькому місті, 29 жовтня 2020 року

Макрон підтримав Австрію після теракту у Відні

Президент Франції Еммануель Макрон назвав «нападом на дружню країну» стрілянину у столиці Австрії Відні, жертвами якої, за попередніми даними австрійських засобів інформації, стали семеро людей.

Про це Макрон написав у Twitter.

«Ми, французи, поділяємо шок і горе австрійського народу, враженого сьогодні ввечері нападом в серці їхньої столиці Відня. Після Франції стався напад на дружню країну. Це наша Європа. Наші вороги мають знати, з ким мають справу. Ми не здамося», – написав Макрон.

Nous, Français, partageons le choc et la peine du peuple autrichien frappé ce soir par un attentat au cœur de sa capitale, Vienne. Après la France, c’est un pays ami qui est attaqué. C’est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

Поліцейські автомобілі заполонили міські дороги. Глава МВС Австрії звернувся до населення міста з проханням сховатися в будинках. Над містом літають кілька поліцейських вертольотів.

Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений.

ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.