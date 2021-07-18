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    Каннський кінофестиваль визначив переможців

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    Режисер Джулія Дюкурнау, володарка Золотої пальмової гілки за фільм &laquo;Титан&raquo; - Каннський кінофестиваль визначив переможців
    Режисер Джулія Дюкурнау, володарка Золотої пальмової гілки за фільм «Титан»
    Фото: Associated Press

    Кращим режисером став - Леос Каракс за фільм «Аннетт»

    Золоту пальмову гілку Каннського фестивалю отримав фільм «Титан» Джулії Дюкорно.

    Іншими переможцями 74-ого Каннського кінофестивалю, який відбувся у Франції з 6 по 17 липня, стали режисер Асгар Фархід, який отримав Гран-прі Канн за фільми «Герой», ще одну таку ж нагороду присудили за фільм «Купе номер шість» режисеру Юххо Куосманену.

    Кращим режисером став - Леос Каракс за фільм «Аннетт».

    Нагороду за кращу жіночу роль отримала Ренаті Рейнсве (фільм «Найгірша людина в світі»), а за кращу чоловічу роль свою нагороду отримав Калеб Лендрі Джонс (фільм «Нітра»).

    Кращий сценарієм - «Сядь за кермо моєї машини» (Рюсуке Хамагуті і Такамаса ОЕ).

    Приз журі отримали фільми «Пам'ять» Апітчатпона Вірасетакула і «Коліно Ахеда» Надава Лапіда.

    «Золоту камеру» за кращий дебют отримала Антонета Аламат Кусіянович за фільм «Муріна».

    Спеціальний приз жюрі Каннського фестивалю «Золоте око» отримав фільм українського режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст».

    Крім фільму Лозниці, в Каннах було представлено український фільм Елі Граппа «Ольга» про гімнастку, яка повинна зробити складний життєвий вибір, поки в її країні відбувається Євромайдан.

    Теги: Гран-прі машини фільм
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    Каннський кінофестиваль визначив переможців