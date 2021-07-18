Каннський кінофестиваль визначив переможців

Кращим режисером став - Леос Каракс за фільм «Аннетт»

Золоту пальмову гілку Каннського фестивалю отримав фільм «Титан» Джулії Дюкорно.

Іншими переможцями 74-ого Каннського кінофестивалю, який відбувся у Франції з 6 по 17 липня, стали режисер Асгар Фархід, який отримав Гран-прі Канн за фільми «Герой», ще одну таку ж нагороду присудили за фільм «Купе номер шість» режисеру Юххо Куосманену.

Кращим режисером став - Леос Каракс за фільм «Аннетт».

Нагороду за кращу жіночу роль отримала Ренаті Рейнсве (фільм «Найгірша людина в світі»), а за кращу чоловічу роль свою нагороду отримав Калеб Лендрі Джонс (фільм «Нітра»).

Кращий сценарієм - «Сядь за кермо моєї машини» (Рюсуке Хамагуті і Такамаса ОЕ).

Приз журі отримали фільми «Пам'ять» Апітчатпона Вірасетакула і «Коліно Ахеда» Надава Лапіда.

«Золоту камеру» за кращий дебют отримала Антонета Аламат Кусіянович за фільм «Муріна».

Photo finish ! Tous les lauréats du 74e Festival de Cannes

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The 74th Festival de Cannes awards winners

— #Cannes2021 #Awards pic.twitter.com/pLKzlc8qXf — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 17, 2021

Спеціальний приз жюрі Каннського фестивалю «Золоте око» отримав фільм українського режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст».

Крім фільму Лозниці, в Каннах було представлено український фільм Елі Граппа «Ольга» про гімнастку, яка повинна зробити складний життєвий вибір, поки в її країні відбувається Євромайдан.