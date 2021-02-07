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    У світі

    Канцлер Австрії назвав умову для вакцинації російською вакциною

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    <p>Канцлер погодиться зробити щеплення російською вакциною, якщо її схвалять країни ЄС</p> - Канцлер Австрії назвав умову для вакцинації російською вакциною

    Канцлер погодиться зробити щеплення російською вакциною, якщо її схвалять країни ЄС

    Фото Welt am Sonntag

    «В питанні вакцинації на першому плані повинні стояти ефективність, безпека і доступність, а не політика» – Курц

    Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав умову, при виконанні якої він буде готовий зробити щеплення російською вакциною «Супутник V» і китайським препаратом. Про це політик сказав у інтерв’ю газеті Welt am Sonntag.

    Курц зазначив, що погодиться зробити щеплення цими вакцинами, якщо їх схвалять в країнах Євросоюзу. Він також додав, що в такому випадку Австрія готова буде організувати в країні виробництво цих препаратів. За словами канцлера, в питанні вакцинації на першому плані повинні стояти ефективність, безпека і доступність, а не політика.

    До слова, в Україні станом на 7 лютого зафіксовано 3370 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

    Нагадаємо, масова вакцинація приборкала поширення Covid в Ізраїлі.

    Як повідомлялося, ВООЗ заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу в світі.

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    Теги: Австрія Росія політика хвороби Себастьян Курц щеплення вакцинація безпека ВООЗ
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