Канцлер Австрії назвав умову для вакцинації російською вакциною

«В питанні вакцинації на першому плані повинні стояти ефективність, безпека і доступність, а не політика» – Курц

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав умову, при виконанні якої він буде готовий зробити щеплення російською вакциною «Супутник V» і китайським препаратом. Про це політик сказав у інтерв’ю газеті Welt am Sonntag.

Курц зазначив, що погодиться зробити щеплення цими вакцинами, якщо їх схвалять в країнах Євросоюзу. Він також додав, що в такому випадку Австрія готова буде організувати в країні виробництво цих препаратів. За словами канцлера, в питанні вакцинації на першому плані повинні стояти ефективність, безпека і доступність, а не політика.

До слова, в Україні станом на 7 лютого зафіксовано 3370 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

Нагадаємо, масова вакцинація приборкала поширення Covid в Ізраїлі.

Як повідомлялося, ВООЗ заявила про уповільнення темпів поширення коронавірусу в світі.

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