Канцлер Австрії подякував лікарням, які прийняли поранених українців із Броварів
На лікуванні в країні наразі перебуває шість потерпілих
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер подякував місцевим лікарням за готовність швидко прийняти українців, які постраждали внаслідок авіатрощі у Броварах. Про це повідомляє APA.
Негаммер констатував, що в умовах повномасштабного вторгнення РФ цивільне населення України продовжує зазнавати великих страждань.
Я радий, що ми можемо допомогти там, де невинні діти, матері й батьки так страждають.
Австрія прийняла на лікування шістьох тяжкопоранених українців, серед яких троє дітей – дівчата віком від п'яти до семи років. Вони пройдуть лікування у клініках Відня, Лінца і Граца. Усі потерпілі перебувають при тямі, але потребують вентиляції легень.
Зауважимо, потерпілих в катастрофі на Київщині лікують в Австрії та Швейцарії.
Нагадаємо, уранці 18 січня у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.
Раніше повідомлялося, що для розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія. Наразі офіційної версії щодо причин падіння гвинтокрила немає.
До слова, 21 січня у Києві відбулося прощання з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими працівниками міністерства, що загинули під час авіакатастрофи у Броварах.
Більшість присутніх на прощанні не приховували сліз, ледь стримувало емоції і президентське подружжя. Зеленський, Стефанчук, Данілов: хто проводжав міністра МВС у останню путь.
Крім того, Бровари попрощалися із п'ятирічною Міланою і її мамою (фото, відео).
Як відомо, представник Зеленського поділився подробицями з'ясування обставин авіакатастрофи – трагедія у Броварах: коли з'являться перші результати розслідування.
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