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Авіакатастрофа в Броварах: потерпілих лікують у Австрії та Швейцарії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Авіакатастрофа в Броварах: потерпілих лікують у Австрії та Швейцарії
Усі постраждалі отримують необхідну їм допомогу, запевнив Віктор Ляшко
фото: Віктор Ляшко/Facebook

Сімох потерпілих із опіками відправили за кордон

Шестеро постраждалих в авіакатастрофі в Броварах Київської області відправлені на лікування в Австрію, ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований в Швейцарію. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив у Facebook.

Авіакатастрофа в Броварах: потерпілих лікують у Австрії та Швейцарії фото 1

«Щодо постраждалих під час трагедії в Броварах. Станом на сьогодні шестеро постраждалих з опіками відправлені на лікування в Австрію. Ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований в Швейцарію», – написав він.

Авіакатастрофа в Броварах: потерпілих лікують у Австрії та Швейцарії фото 2

Ляшко додав, що тримає ситуацію на особистому контролі. Всі постраждалі отримують необхідну їм допомогу в центральній лікарні Броварів та Київському міському опіковому центрі.

Очільник МОЗ висловив подяку міжнародним партнерам за оперативну підтримку та допомогу.

Нагадаємо, 21 січня у Києві відбулося прощання з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими працівниками міністерства, що загинули під час авіакатастрофи у Броварах.

Як відомо, 18 січня 2023 року у місті Бровари у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький. А також - командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко, пілот цієї ж авіаескадрильї Костянтин Коваленко та бортмеханік Іван Касьянов.

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Теги: катастрофа міністр Facebook інспектор Віктор Ляшко Денис Монастирський пілот

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