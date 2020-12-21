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    У світі

    Казахстан почав виробництво російської вакцини від Covid-19

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    У Казахстані вакцинація російською вакциною почнеться у лютому 2021 року - Казахстан почав виробництво російської вакцини від Covid-19
    У Казахстані вакцинація російською вакциною почнеться у лютому 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    На базі Карагандинського фармацевтичного комплексу поетапно буде вироблено 2 млн доз

    У Казахстані почали виробництво російської вакцини від коронавірусу «Спутник V». Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

    «Прем'єр-міністр Республіки Казахстан Аскар Мамін відвідав Карагандинський фармацевтичний комплекс, де дав старт виробництву вакцини «Супутник V» у рамках реалізації домовленостей між президентами Республіки Казахстан Касим-Жомартом Токаєвим і Російської Федерації Володимиром Путіним», – йдеться у повідомленні.

    Також у відомстві зазначили, що у Казахстані вакцинація російською вакциною почнеться у лютому 2021 року.

    У першу чергу будуть вакциновані медичні працівники, педагоги, студенти, співробітники правоохоронних органів, контингент медико-соціальних установ, а також представники груп ризику з хронічними захворюваннями.

    Нагадаємо, що Казахстан посилить карантин на Новий рік.

    Крім того, у Казахстані зобов'язали носити маски до кінця року.

    Теги: Казахстан студенти вакцинація коронавірус
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