Казахстан почав процес скасування смертної кари

Наразі у Казахстані діє мараторій на застосування смертної кари, проте суди поки виносять такі рішення

Висновки щодо законопроєкту про скасування смертної кари парламент готовий оприлюднити до 23 червня 2021 року

Парламент Казахстану почав опрацьовувати законопроєкт про скасування смертної кари. Про це повідомляє Sputnik Казахстан.

Зазначається, що другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські політичні права, спрямований на скасування смертної кари, був підписаний 28 вересня 2020 року в Нью-Йорку.

«Протокол спрямований на прийняття нашою країною міжнародних зобов'язань щодо скасування смертної кари. Комітет готовий взяти в роботу цей законопроєкт та підготувати з нього висновок до 23 червня 2021 року», ─ сказав депутат парламенту Мухтар Єрман.

Відзначимо, в Казахстані з 2003 року діє мораторій на виконання смертної кари. При цьому суди можуть виносити такі вироки. В якості альтернативи використовують довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 24 вересня Казахстан приєднався до міжнародного протоколу Організації об'єднаних націй про скасування смертної кари.

До слова, на пострадянському просторі смертна кара залишається лише в Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що скасувати її можуть лише за рішенням референдуму.