Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Хто стоїть за терактом у підмосковному «Крокусі»? Версія світової преси

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хто стоїть за терактом у підмосковному «Крокусі»? Версія світової преси
«Крокус Сіті Хол» після теракту
скірншот відео з соцмереж

Вашингтон попереджав Москву про можливість атаки з боку однієї з філій «Ісламської держави»

Теракт у підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол» може бути помстою від терористичного уруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) за військові операції росіян в Афганістані, Чечні та Сирії. Про це пишуть New York Times та CBS News.

Ще вчора пов’язане з «Ісламською державою» інформаційне агентство Amaq у своєму Telegram-каналі підтвердило причетність терористів до нападу на «Крокус Сіті Хол» у Красногорську, інформувало CNN. Росія наразі цю інформацію не коментувала.

Два американські видання, New York Times та CBS News, із посиланням на власні джерела пишуть, що США мають розвіддані на підтвердження причетності ІДІЛ.

За даними NYT, у березні американські розвідники зібрали дані про те, що філія ісламістського угруповання, яка базується в Афганістані, — «Ісламська держава-Хорасан», відома як ІДІЛ-К, – справді планувала атаку на Москву.

Водночас співрозмовник CBS News стверджує, що Вашингтон передав Москві інформацію про потенційну атаку, згідно з вимогами розвідувальної спільноти «Обов’язок попереджати».

Аналітик із боротьби з тероризмом у Soufan Group Колін Кларк зауважив, що ІДІЛ-К давно «зациклена» на Росії та часто критикувала диктатора РФ Володимира Путіна. Зокрема, бойовики звинувачували Кремль у тому, що на його руках – мусульманська кров, маючи на увазі військові операції росіян в Афганістані, Чечні та Сирії.

The Washington Post із посиланням на американських чиновників також повідомляє, що терористичне угрупування ІДІЛ-К, яке є філією «Ісламської держави» в Афганістані, Пакистані та Ірані, проявляло активність на території Росії.

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок атаки на музичний центр «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї зросла до щонайменше 83 осіб.  За даними російських джерел, затримано двох підозрюваних у Брянській області. Росіяни підозрюють у вчиненні теракту шістьох громадян Таджикистану.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Читайте також: «Теракт» у подмосковському «Крокусі» – це інавгурація Путіна
Теги: росія росіяни Москва теракт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі та зранку 22 березня російсько-окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні
Російські ракетні удари. Чого чекати українцям у найближчі тижні і місяці
Вчора, 09:50
Причиною рішення щодо двох російських дипломатів став скандал з екс-главою МЗС Австрії
Австрія висилає двох російських дипломатів
13 березня, 21:21
Уже 749 днів Україна протистоїть Росії у повномасштабному вторгненні
В окупантів проблеми
13 березня, 08:27

Соціум

Росія затримала учасників теракту в підмосковному «Крокусі»
Росія затримала учасників теракту в підмосковному «Крокусі»
«Кризові умови проживання»: на яке житло можуть розраховувати українські біженці у Чехії
«Кризові умови проживання»: на яке житло можуть розраховувати українські біженці у Чехії
Хто стоїть за терактом у підмосковному «Крокусі»? Версія світової преси
Хто стоїть за терактом у підмосковному «Крокусі»? Версія світової преси
РФ скаржиться на атаку безпілотників: під ударом були чотири області
РФ скаржиться на атаку безпілотників: під ударом були чотири області
Кількість загиблих унаслідок теракту під Москвою перевищила 80 осіб
Кількість загиблих унаслідок теракту під Москвою перевищила 80 осіб
У Ірландії через житло для біженців розгорівся конфлікт – Euronews
У Ірландії через житло для біженців розгорівся конфлікт – Euronews

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Тихановська: Теракт може стати приводом для оголошення війни
98K
«Ця професія на вагу золота»: Польща зіткнулася із феноменом на ринку праці
15K
Певна категорія біженців буде змушена виїхати із Данії
12K
У Києві пролунав вибух, за ним кілька пострілів – тривогу в місті не оголошували
9424
Експерт розповів, якими насправді будуть наслідки ударів по російських НПЗ
9313
Стала відома кількість загиблих внаслідок теракту під Москвою

Новини

«Це і наша війна»: французький експерт каже, що Захід має розглянути варіант введення військ в Україну
Сьогодні, 10:06
Американський генерал розповів, як Україна застосовує інновації на полі бою
Вчора, 19:20
Курт Волкер: Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни
Вчора, 17:53
Росію треба позбавити можливості обходити санкції, – посол Байба Браже
Вчора, 17:39
Андрій Білецький про наступ росіян під Авдіївкою: «Ця кампанія зараз найскладніша»
Вчора, 17:11
Євродепутат: Путін на «виборах» прагнув підтвердити мандат на вбивства українців
Вчора, 16:29

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua