Хто стоїть за терактом у підмосковному «Крокусі»? Версія світової преси

Вашингтон попереджав Москву про можливість атаки з боку однієї з філій «Ісламської держави»

Теракт у підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол» може бути помстою від терористичного уруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) за військові операції росіян в Афганістані, Чечні та Сирії. Про це пишуть New York Times та CBS News.

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Ще вчора пов’язане з «Ісламською державою» інформаційне агентство Amaq у своєму Telegram-каналі підтвердило причетність терористів до нападу на «Крокус Сіті Хол» у Красногорську, інформувало CNN. Росія наразі цю інформацію не коментувала.

Два американські видання, New York Times та CBS News, із посиланням на власні джерела пишуть, що США мають розвіддані на підтвердження причетності ІДІЛ.

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За даними NYT, у березні американські розвідники зібрали дані про те, що філія ісламістського угруповання, яка базується в Афганістані, — «Ісламська держава-Хорасан», відома як ІДІЛ-К, – справді планувала атаку на Москву.

Водночас співрозмовник CBS News стверджує, що Вашингтон передав Москві інформацію про потенційну атаку, згідно з вимогами розвідувальної спільноти «Обов’язок попереджати».

Аналітик із боротьби з тероризмом у Soufan Group Колін Кларк зауважив, що ІДІЛ-К давно «зациклена» на Росії та часто критикувала диктатора РФ Володимира Путіна. Зокрема, бойовики звинувачували Кремль у тому, що на його руках – мусульманська кров, маючи на увазі військові операції росіян в Афганістані, Чечні та Сирії.

The Washington Post із посиланням на американських чиновників також повідомляє, що терористичне угрупування ІДІЛ-К, яке є філією «Ісламської держави» в Афганістані, Пакистані та Ірані, проявляло активність на території Росії.

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Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок атаки на музичний центр «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї зросла до щонайменше 83 осіб. За даними російських джерел, затримано двох підозрюваних у Брянській області. Росіяни підозрюють у вчиненні теракту шістьох громадян Таджикистану.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.