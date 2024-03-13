В окупантів проблеми

Плани ворога щодо великого наступу не виправдаються

Трохи позитиву вам у ці непрості часи.

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1. Весна за графіком. Це завжди позитив. Весна – це час надій і піднесення. І спів пташок у посадках, навіть знищених артилерією, – усе одно радість.

2. Окупанти трошки видихнулися. На нашому напрямку штурми зменшилися. Певно, перегруповуються. Але група «Інформаційний спротив» пише, що підготовка резервів у них відбувається з проблемами. Тому є ймовірність, що їхні плани великого наступу не виправдаються. І великі резерви замінять великі втрати.

3. Фортифікації набирають масштабів. Це видно повсюдно на Донбасі. І вий окупантів теж це підтверджує. Так, вони поки далекі від ідеалу, але сам факт – уже позитив.