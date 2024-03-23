Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков’ї – CNN

Ірина Луцак
glavcom.ua
«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков’ї – CNN
Терористичне угрупування «ІДІЛ» раніше проявляло активність на території Росії
фото з відкритих джерел

Проте терористичне угрупування не надає докази на підтвердження цього твердження у заяві

Терористичне угруповання «Ісламська держава» (також відоме як «ІДІЛ») взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Про це повідомляє CNN.

«Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Росії, згідно з короткою заявою, опублікованою пов'язаним з ним інформаційним агентством Amaq в Телеграмі», – йдеться у повідомленні.

Утім, зауважує CNN, у заяві не надаються докази на підтвердження цього твердження.

Поруч з цим, The Washington Post із посиланням на американських чиновників інформує, що терористичне угрупування "ІДІЛ К", яке є філією "Ісламської держави" в Афганістані, Пакистані та Ірані, проявляло активність на території Росії.

Як раніше стало відомо, внаслідок теракту загинуло щонайменше 40 людей, поранених понад 100. Про це повідомляє ФСБ та губернатор Московської області Андрій Воробйов

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» оприлюднив заяву, в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, «терористичний режим Путіна».

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважають, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму про яку попереджала міжнародна спільнота.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих. Про це стало відомо з російських телеграм-каналів та видань.

За словами очевидців кілька людей у військовій формі відкрили стрілянину з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. 

Читайте також: Рада Федерації звинуватила Україну в теракті в Москві – російські ЗМІ
Теги: ІДІЛ теракт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Увечері, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина
Теракт у Росії. Вгадайте, кого звинуватить російська влада
Вчора, 21:18
Мешканець Запоріжжя планував дистанційно підірвати місцеве відділення пошти
СБУ затримала російського агента, який планував теракт у Запоріжжі
5 березня, 10:30
Повідомляється, що екстремісти планують атакувати великі зібрання, зокрема концерти
Посольство США попереджає про можливі теракти у Москві
8 березня, 01:20
Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня
Ракетна атака по Одесі та старт виборів президента РФ. Головне за 15 березня
15 березня, 21:00
Масований російський удар по Україні та теракт у Москві. Головне за 22 березня
Масований російський удар по Україні та теракт у Москві. Головне за 22 березня
Вчора, 21:00
Понад 100 осіб заблоковано вогнем у будівлі «Крокус сіті Хол»
Розвідка відреагувала на теракт в Росії
Вчора, 21:25
Будівля «Крокус Сіті Холл» охоплена вогнем, пролунало щонайменше два вибухи
Масова стрілянина і вибухи у Москві: нападники відкрили вогонь у концертному залі
Вчора, 20:32
Будівля «Крокус Сіті Холл» охоплена вогнем
Російські спецслужби виключили версію про причетність України до теракту під Москвою
Вчора, 23:15
Тихановська висловила щирі співчуття сім'ям та близьким загиблих в теракті
Тихановська: Теракт може стати приводом для оголошення війни
Сьогодні, 01:17

Політика

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков’ї – CNN
«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков’ї – CNN
Тихановська: Теракт може стати приводом для оголошення війни
Тихановська: Теракт може стати приводом для оголошення війни
Російські спецслужби виключили версію про причетність України до теракту під Москвою
Російські спецслужби виключили версію про причетність України до теракту під Москвою
Рада Федерації звинуватила Україну в теракті в Москві – російські ЗМІ
Рада Федерації звинуватила Україну в теракті в Москві – російські ЗМІ
Звільнення з посади або допомога Україні. Демократи зробили пропозицію спікеру Джонсону
Звільнення з посади або допомога Україні. Демократи зробили пропозицію спікеру Джонсону
Соратниця Трампа ініціювала відставку спікера Палати представників – ЗМІ
Соратниця Трампа ініціювала відставку спікера Палати представників – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
«Ця професія на вагу золота»: Польща зіткнулася із феноменом на ринку праці
20K
Удар по Запоріжжю: чи вистояла Дніпровська ГЕС (фото)
9082
Певна категорія біженців буде змушена виїхати із Данії
7174
Масова стрілянина і вибухи у Москві: нападники відкрили вогонь у концертному залі
6024
Міноборони РФ зробило цинічну заяву щодо атаки на Дніпровську ГЕС
5286
Експерт розповів, якими насправді будуть наслідки ударів по російських НПЗ

Новини

Американський генерал розповів, як Україна застосовує інновації на полі бою
Вчора, 19:20
Курт Волкер: Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни
Вчора, 17:53
Росію треба позбавити можливості обходити санкції, – посол Байба Браже
Вчора, 17:39
Андрій Білецький про наступ росіян під Авдіївкою: «Ця кампанія зараз найскладніша»
Вчора, 17:11
Євродепутат: Путін на «виборах» прагнув підтвердити мандат на вбивства українців
Вчора, 16:29
Стівен Пайфер: Україна має стати членом НАТО
Вчора, 15:21

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua