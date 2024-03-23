«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Підмосков’ї – CNN

Терористичне угрупування «ІДІЛ» раніше проявляло активність на території Росії

Проте терористичне угрупування не надає докази на підтвердження цього твердження у заяві

Терористичне угруповання «Ісламська держава» (також відоме як «ІДІЛ») взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Про це повідомляє CNN.

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«Терористичне угрупування ІДІЛ взяло на себе відповідальність за теракт в Росії, згідно з короткою заявою, опублікованою пов'язаним з ним інформаційним агентством Amaq в Телеграмі», – йдеться у повідомленні.

Утім, зауважує CNN, у заяві не надаються докази на підтвердження цього твердження.

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Поруч з цим, The Washington Post із посиланням на американських чиновників інформує, що терористичне угрупування "ІДІЛ К", яке є філією "Ісламської держави" в Афганістані, Пакистані та Ірані, проявляло активність на території Росії.

Як раніше стало відомо, внаслідок теракту загинуло щонайменше 40 людей, поранених понад 100. Про це повідомляє ФСБ та губернатор Московської області Андрій Воробйов

Нагадаємо, легіон «Свобода Росії» оприлюднив заяву, в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, «терористичний режим Путіна».

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважають, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму про яку попереджала міжнародна спільнота.

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Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих. Про це стало відомо з російських телеграм-каналів та видань.

За словами очевидців кілька людей у військовій формі відкрили стрілянину з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро.