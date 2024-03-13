Причиною рішення щодо двох російських дипломатів став скандал з екс-главою МЗС Австрії

Екс-міністерка країни Кнайсль, яка наразі проживає у РФ, хотіла створити в МЗС Австрії тіньову секретну службу

Австрія висилає двох російських дипломатів – причиною став скандал з екс-главою МЗС країни. Про це повідомляє Die Presse.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання пише, що колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль хотіла створити в МЗС тіньову секретну службу. Однак у міністерстві пояснили, що це не вийшло за рамки «стадії планування».

Генеральний секретар австрійської партії ÖVP Крістіан Штокер відреагував на досьє про ймовірний зв'язок іншої партії FPÖ з Росією, що потрапило до ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Необхідно з'ясувати, чи були лідер FPÖ і його партія «зрадниками австрійського народу» і «поплічниками Путіна», – сказав він.

Варто додати, що екс-глава МЗС Австрії Карін Кнайсль наразі проживає в РФ і позитивно відгукується про російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, посли ЄС у Москві відмовилися слухати Лаврова. Лавров розповів, що зустріч із європейськими дипломатами мала бути присвячена майбутнім президентським виборам у Росії. Проте, за його словами, за два дні до заходу МЗС отримало повідомлення, що посли на зустріч не прийдуть.

Стало відомо, що міністерство закордонних справ країни-агресокри викликало посла Німеччини на розмову після того, як російські ЗМІ опублікували перехоплений аудіозапис розмови між високопоставленими німецькими військовими, які обговорювали зброю для України.