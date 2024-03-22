Російські ракетні удари. Чого чекати українцям у найближчі тижні і місяці
«Якщо вони продовжать діяти за тією ж схемою, найближчими тижнями ще можуть бути обстріли»
Про вчорашні та сьогоднішні обстріли. Так, вони вписуються у схему, яку я вам тут багато разів описував.
Цикл російських обстрілів складається із трьох стадій:
- масові пуски з використанням запасів;
- режим «скільки виробили, стільки і запустили»;
- накопичення запасів.
Кожна така стадія триває 2-3 місяці. Нині ми у другій стадії третього циклу.
Другий цикл закінчився у жовтні-листопаді 2023 року накопиченням ракет, третій розпочався у грудні.
Кількість випущених ракет Х-101/555:
- жовтень – 0;
- листопад – 0;
- грудень – 110;
- січень – 121;
- лютий – 41;
- березень – 69.
Нагадаю, що за моїми прикидками вони можуть виробляти до 60 ракет Х-101 на місяць. На початку циклу (грудень-січень) вистрілювали подвійну кількість, а потім уже стільки, скільки робили (лютий-березень).
Єдине – у лютому не доплюнули до «норми» (можливо через збитки двох А-50), тож у березні можуть випустити більше за норму.
Якщо вони продовжать діяти за тією ж схемою, найближчими тижнями ще можуть бути обстріли, а потім розпочнеться двомісячна перерва для накопичення ракет.
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