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Роман Шрайк Журналіст

Російські ракетні удари. Чого чекати українцям у найближчі тижні і місяці

glavcom.ua
Уночі та зранку 22 березня російсько-окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні
фото: depositphotos.com

«Якщо вони продовжать діяти за тією ж схемою, найближчими тижнями ще можуть бути обстріли»

Про вчорашні та сьогоднішні обстріли. Так, вони вписуються у схему, яку я вам тут багато разів описував.

Цикл російських обстрілів складається із трьох стадій:

  1. масові пуски з використанням запасів;
  2. режим «скільки виробили, стільки і запустили»;
  3. накопичення запасів.

Кожна така стадія триває 2-3 місяці. Нині ми у другій стадії третього циклу.

Другий цикл закінчився у жовтні-листопаді 2023 року накопиченням ракет, третій розпочався у грудні.

Кількість випущених ракет Х-101/555:

  • жовтень – 0;
  • листопад – 0;
  • грудень – 110;
  • січень – 121;
  • лютий – 41;
  • березень – 69.

Нагадаю, що за моїми прикидками вони можуть виробляти до 60 ракет Х-101 на місяць. На початку циклу (грудень-січень) вистрілювали подвійну кількість, а потім уже стільки, скільки робили (лютий-березень).

Єдине – у лютому не доплюнули до «норми» (можливо через збитки двох А-50), тож у березні можуть випустити більше за норму.

Якщо вони продовжать діяти за тією ж схемою, найближчими тижнями ще можуть бути обстріли, а потім розпочнеться двомісячна перерва для накопичення ракет.

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Джерело
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Теги: росія війна українці Україна

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