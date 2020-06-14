Кількість інфікованих коронавірусом у Білорусі наближається до 54 тисяч



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Фото: TUT.BY

Загалом у країні зареєстровано 53 973 особи з позитивним тестом на Covid-19

У Білорусі одужали та виписані 30 103 пацієнти, у яких раніше був підтверджений діагноз Covid-19.

Про це повідомляє БЕЛТА із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров’я.

«У Білорусі станом на 14 червня одужали і виписані 30 103 пацієнти, у яких раніше був підтверджений діагноз Сovid-19», – наголошується в повідомленні.

Загалом у країні зареєстровано 53 973 особи з позитивним тестом на Covid-19. Проведено 733 788 тестів.

За весь період поширення інфекції в Білорусі померли 308 пацієнтів із низкою хронічних захворювань, у яких була виявлена коронавірусна інфекція.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753).

Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10).

Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).

Коронавірус в Україні

Всього 31154

Хворіють 16183

Одужали 14082

Померли 889

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Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

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