У Китаї та Південній Кореї зросла кількість випадків Covid-19
Зростання кількість випадків свідчить про наближення другої хвилі коронавірусу
У Китаї повідомили про найвищий щоденний приріст нових випадків коронавірусу за останні два місяці, в Південній Кореї так само, підскочила захворюваність в зв’язку з ослабленням карантинних обмежень.
Про це повідомляє АР.
«Китай повідомив про найвищу щоденну загальну кількість нових випадків коронавірусу за два місяці», – йдеться у повідомленні.
Упродовж суботи в Китаї було зареєстровано 57 нових випадків захворювання. Це був найвищий показник із середини квітня.
Кількість випадків зараження також зросла в Південній Кореї, що свідчить про наближення другої хвилі коронавірусу після того, як були зняті обмеження в сфері бізнесу та подорожей.
В інших країнах, включно із Єгиптом, Україною і Північною Македонією, також повідомили про власні найвищі добові показники приросту нових заражень починаючи з п’ятниці.
Як повідомлялося, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753).
Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10).
Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.
У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).
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Всього31154
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Хворіють16183
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Одужали14082
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Померли889
Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).
Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).
Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.
У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).