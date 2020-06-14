Пандемія: гаряча точка – Львівщина. Стало відомо, наскільки завантажені лікарні області



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На Львівщині заповненість ліжко-місць становить 24%

«Тривалий час усіх хворих, і всіх, в кого була підозра на Covid-19, концентрували у Львові», глава департаменту охорони здоров’я області

Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис в інтерв’ю «Главкому» сказав, що в області заповненість ліжко-місць становить 24%.

Посадовець пояснив, чому у Львові лікарні були майже заповнені. «У нас є лікарні першого рівня, які зосереджені безпосередньо в обласному центрі, і лікарні другого рівня, які зосереджені у районах області. Тривалий час усіх хворих, і всіх, в кого була підозра на Covid-19, концентрували у Львові. Відповідно, коли побачили, що заповненість доходить до певного рівня, вирішили задіяти лікарні другого рівня», – зазначив Чемерис.

За його словами, станом на зараз проблем у тому, щоби покласти хворого до лікарні, немає, це питання абсолютно не стоїть, як у Львові, так і в області. Щодо навантаження на госпітальну мережу – проблем немає попри велику кількість звернень пацієнтів, які звертаються у середньому та важкому стані.

На Львівщині вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 557 ПЛР-тестів, з яких 139 — позитивні (а це 25% від загальної кількості зроблених тестів за добу) (серед них — 76 це мешканці Львова). Про це повідомили у Львівській міській раді. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 2797 осіб, 96 людей померли, 618 пацієнтів одужали. За добу підтверджено 4 нові летальні випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 31154

Хворіють 16183

Одужали 14082

Померли 889

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Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753). Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).