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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу

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    На сьогодні&nbsp;загалом одужали 14 082 особи - Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу
    На сьогодні загалом одужали 14 082 особи

    Усього виявлено 31 154 випадки коронавірусної хвороби

    Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753).

    Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10).

    Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

    У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31154
    • Хворіють
      16183
    • Одужали
      14082
    • Померли
      889

    Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

    Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

    Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

    У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

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