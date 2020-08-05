На Запоріжжі дитсадок закрили на карантин через Covid-19 у виховательки



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В Енергодарі у виховательки дитсадка виявили коронавірус

Хворих серед дітей не виявлено

В Енергодарі Запорізької області у виховательки дитсадка виявили коронавірус, заклад закрили на карантин.

Про це «Укрінформу» повідомила начальниця управління освіти і науки Енергодарської міськради Світлана Букреєва.

«Дитячий навчальний заклад №16 закривається на карантин від завтра, 5 серпня. Карантин триватиме до 18 серпня. Коронавірусна інфекція наразі виявлена у однієї співробітниці. Хворих серед дітей не має», - заявили у міськраді.

У місті Енергодар за весь період карантину виявлено 32 випадки захворювання: 23 енергодарці одужали, один помер, вісіс осіб продовжують лікуватись, з них двоє – госпіталізовані до Дніпрорудненської лікарні, шестеро – лікуються амбулаторно.

У Запорізькій в області загалом зареєстровано 851 випадок захворювання на Covid-19.

До відома, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.

Коронавірус в Україні

Всього 74219

Одужали 40613

Хворіють 31842

Померли 1764

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У МОЗ також повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.