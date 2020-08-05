  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Запоріжжі дитсадок закрили на карантин через Covid-19 у виховательки

    • Розсилка
    <p>В Енергодарі у виховательки дитсадка виявили коронавірус</p> - На Запоріжжі дитсадок закрили на карантин через Covid-19 у виховательки

    В Енергодарі у виховательки дитсадка виявили коронавірус

    Хворих серед дітей не виявлено

    В Енергодарі Запорізької області у виховательки дитсадка виявили коронавірус, заклад закрили на карантин.

    Про це «Укрінформу» повідомила начальниця управління освіти і науки Енергодарської міськради Світлана Букреєва.

    «Дитячий навчальний заклад №16 закривається на карантин від завтра, 5 серпня. Карантин триватиме до 18 серпня. Коронавірусна інфекція наразі виявлена у однієї співробітниці. Хворих серед дітей не має», - заявили у міськраді.

    У місті Енергодар за весь період карантину виявлено 32 випадки захворювання: 23 енергодарці одужали, один помер, вісіс осіб продовжують лікуватись, з них двоє – госпіталізовані до Дніпрорудненської лікарні, шестеро – лікуються амбулаторно.

    У Запорізькій в області загалом зареєстровано 851 випадок захворювання на Covid-19.

    До відома, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      74219
    • Одужали
      40613
    • Хворіють
      31842
    • Померли
      1764

    У МОЗ також повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

    діти Запорізька область карантин дитячий садок коронавірус Енергодар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ