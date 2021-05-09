  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В Україну йде потепління до +19: прогноз погоди на 9 травня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Синоптики прогнозують потепління з 9 травня - В Україну йде потепління до +19: прогноз погоди на 9 травня
    Синоптики прогнозують потепління з 9 травня
    Фото: Maria Orlova/Pexels

    Дощі очікуються тільки в східних областях, а ще, можливо, злегка пройдуть в окремих районах Київської та Черкаської областей

    Погода в Україні найближчими днями буде переважно холодною і з нічними заморозками, значні опади не передбачаються - тільки в деяких регіонах буде дощ. А ось потепління очікується з вівторка. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

    9 травня у темний час доби прогнозуються заморозки на грунті в західних, північних, центральних областях, і місцями навіть на Півдні країни. А ось в східних регіонах завдяки хмарності заморозки менш вірогідні.

    У неділю температура повітря в середньому по Україні становитиме вночі близько +1... +5 градусів, а в південних і східних областях від +3 до +8 градусів. Але вдень антициклон Utine подарує сонячну погоду, і стовпчики термометрів покажуть до +12... + 17 градусів, на заході буде до +14... +19 градусів.

    Дощі очікуються тільки в східних областях, а ще, можливо, злегка пройдуть в окремих районах Київської та Черкаської областей.

    На Сході України прогнозується сильний вітер, а ще пориви будуть місцями в центральних і південних регіонах.

    У Києві 9 травня вночі температура повітря становитиме близько +2... + 5 градусів, в околицях можливі заморозки. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +13... +14 градусів.

    Прогноз погоди на 9 травня
    Прогноз погоди на 9 травня

    Ніч на понеділок, 10 травня, теж повинна принести місцями заморозки.

    Вдень 10-11 травня в Україні потеплішає до +15... +22 градусів, однак у східних областях буде холодніше - прогнозується близько +11... +16 градусів.

    Теги: прогноз погоди повітря вітер дощ Наталка Діденко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies