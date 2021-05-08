В Альпах зійшла потужна лавина, є загиблі

У рятувальній операції були задіяні співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки

У французьких альпах на території комуни Валуар внаслідок сходження лавини загинули четверо туристів. Про це повідомляє BFMTV.

Префект департаменту Паскаль Боло поінформував, що загиблі туристи належать до двох різних груп. У складі першої було двоє людей, другої – троє. Усі туристи родом з Гренобля.

З обох груп, які накрила лавина, вижила лише одна людина. Наймолодшому з загиблих було 42, найстаршому – 76 років.

У рятувальній операції були задіяні співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки.

Compte tenu des abondantes chutes de neige attendues ces prochaines heures qui s'ajoutent à celles déjà tombées, le risque d’#Avalanches reste important sur tous les massifs de #HauteSavoie. Débutants ou confirmés, soyez très prudents dans la pratique des activités de #Montagne pic.twitter.com/SvDAR03Z6Q — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) May 7, 2021

За даними французької влади, на початку поточного тижня в інших альпійських департаментах, Ізер та Верхні Альпи, внаслідок сходження двох лавин загинули п'ятеро людей. Загалом за останній тиждень у французьких загинули 12 туристів.

Зазначається, що 7 квітня екстрені служби попереджали про високий ризик лавинної небезпеки цими вихідними через підвищення температури після значних снігопадів.