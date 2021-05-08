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    В Альпах зійшла потужна лавина, є загиблі

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    В Альпах зійшла потужна лавина - В Альпах зійшла потужна лавина, є загиблі
    В Альпах зійшла потужна лавина
    Фото: з відкритих джерел

    У рятувальній операції були задіяні співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки

    У французьких альпах на території комуни Валуар внаслідок сходження лавини загинули четверо туристів. Про це повідомляє BFMTV.

    Префект департаменту Паскаль Боло поінформував, що загиблі туристи належать до двох різних груп. У складі першої було двоє людей, другої троє. Усі туристи родом з Гренобля.

    З обох груп, які накрила лавина, вижила лише одна людина. Наймолодшому з загиблих було 42, найстаршому 76 років.

    У рятувальній операції були задіяні співробітники високогірної жандармерії, два гелікоптери та дві собаки.

    За даними французької влади, на початку поточного тижня в інших альпійських департаментах, Ізер та Верхні Альпи, внаслідок сходження двох лавин загинули п'ятеро людей. Загалом за останній тиждень у французьких загинули 12 туристів.

    Зазначається, що 7 квітня екстрені служби попереджали про високий ризик лавинної небезпеки цими вихідними через підвищення температури після значних снігопадів.

    Теги: Франція туризм смерть
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