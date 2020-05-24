Кім Чен Ин вперше за три тижні з'явився на публіці з агресивними заявами



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Лідер КНДР Кім Чен Ин певний час не з'являвся на публіці

Кім наголосив на необхідності посилити вогневі можливості армії Північної Кореї

Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше за кілька тижнів загадкової відсутності з'явився на публіці під час зустрічі з військовим командуванням, заявивши про необхідність посилення засобів ядерного стримування та вогневих можливостей країни.

Про це повідомляє американське інформагентство Bloomberg із посиланням на Центральне корейське агентство KCNA.

«Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснив свою першу публічну появу за три тижні, під час якої наказав військовому командуванню посилити заходи «ядерного стримування», - зазначається в повідомленні.

Кім виступив на сьомому засіданні Центральної військової комісії Робітничої партії КНДР, де він також заявив про необхідність переведення у вищий ступінь боєготовності стратегічних збройних сил країни.

Крім того, він наголосив на необхідності посилити вогневі можливості армії Північної Кореї. Ці та інші заходи, за словами Кіма, надають можливість краще захищатися від «іноземних сил».

Раніше ЗМІ оприлюднили відео з двійниками лідера КНДР Кім Чен Ина.

Нагадаємо, 2 травня вночі стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з'явився на публіці. Це перший публічний виступ глави КНДР за останні 20 днів. Кім Чен Ин прийняв участь у завершенні будівництва заводу з виробництва добрив в Пхеньяні.

За кілька годин до цього південнокорейське агентство Yonhap повідомило, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше з’явився на публіці за останні 20 днів.

Також у КНДР повідомляли, що чутки про смерть «нашого маршала є помилковими і зловмисними».

Раніше ЗМІ писали, що лідер КНДР Кім Чен Ин переніс операцію на серці та перебуває у важкому стані.

Також повідомлялося, що влада Китаю направила до Північної Кореї групу фахівців, до якої увійшли медичні експерти.

Як відомо, президент США Дональд сумнівався, що інформація про погіршення стану здоров’я лідера КНДР Кім Чен Ина відповідає дійсності.