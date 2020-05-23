У Білому домі обговорюють можливість поновлення ядерних випробувань, – The Washington Post
Питання було порушене під час наради високопоставлених керівників у сфері нацбезпеки
Чиновники адміністрації Трампа під час наради з питань національної безпеки порушили питання про можливе відновлення ядерних випробувань у США після їх згортання в 1992 році.
Про це повідомило в ніч проти суботи американське впливове видання The Washington Post із посиланням на високопосадовця адміністрації, а також двох колишніх посадовців, ознайомлених із розвитком ситуації.
«Це матиме далекосяжні наслідки для відносин (Сполучених Штатів) з іншими ядерними державами та скасує мораторій на подібні дії, який існував десятки років», – наводить видання слова одного з джерел.
Як уточнюється, питання було порушене під час наради високопоставлених керівників у сфері нацбезпеки після того, як йшлося про можливе відновлення Росією і Китаєм випробувань низькопродуктивних ядерних зарядів. Ця інформація була доступна в відкритих джерелах, однак і Москва, і Пекін офіційно заперечили її.
Під час наради не було прийнято жодного рішення про відновлення ядерних випробувань у США, однак, за словами джерела, ця пропозиція продовжує бути дуже актуальною в обговореннях зараз.
Рада національної безпеки Білого дому від коментарів відмовилася.
Нагадаємо, Північна Корея відмовилась від мораторію на ядерні випробування.
Як повідомлялося, 21 травня, США заявили про намір вийти з Угоди про відкрите небо, що дозволяє беззбройні спостережні польоти над територіями держав-учасниць. Таке рішення було спричинене численними порушеннями з боку Росії. Офіційно рішення набуде чинності через шість місяців, тобто в листопаді 2020 року.