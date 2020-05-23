У Білому домі обговорюють можливість поновлення ядерних випробувань, – The Washington Post



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Під час наради не було прийнято жодного рішення про відновлення ядерних випробувань у США

Питання було порушене під час наради високопоставлених керівників у сфері нацбезпеки

Чиновники адміністрації Трампа під час наради з питань національної безпеки порушили питання про можливе відновлення ядерних випробувань у США після їх згортання в 1992 році.

Про це повідомило в ніч проти суботи американське впливове видання The Washington Post із посиланням на високопосадовця адміністрації, а також двох колишніх посадовців, ознайомлених із розвитком ситуації.

«Це матиме далекосяжні наслідки для відносин (Сполучених Штатів) з іншими ядерними державами та скасує мораторій на подібні дії, який існував десятки років», – наводить видання слова одного з джерел.

Як уточнюється, питання було порушене під час наради високопоставлених керівників у сфері нацбезпеки після того, як йшлося про можливе відновлення Росією і Китаєм випробувань низькопродуктивних ядерних зарядів. Ця інформація була доступна в відкритих джерелах, однак і Москва, і Пекін офіційно заперечили її.

Під час наради не було прийнято жодного рішення про відновлення ядерних випробувань у США, однак, за словами джерела, ця пропозиція продовжує бути дуже актуальною в обговореннях зараз.

Рада національної безпеки Білого дому від коментарів відмовилася.

Сполучені Штати не проводили ядерних випробувань з вересня 1992 року. Прихильники нерозповсюдження ядерної зброї вже попередили, що їх відновлення може мати дестабілізуючі наслідки.

Нагадаємо, Північна Корея відмовилась від мораторію на ядерні випробування.

Як повідомлялося, 21 травня, США заявили про намір вийти з Угоди про відкрите небо, що дозволяє беззбройні спостережні польоти над територіями держав-учасниць. Таке рішення було спричинене численними порушеннями з боку Росії. Офіційно рішення набуде чинності через шість місяців, тобто в листопаді 2020 року.

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